Khối ngoại đảo chiều, mua ròng 743 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sau khi bán ròng 87 tỷ đồng trong tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng khoảng 743 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tuần từ 28/9-2/10. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tuần của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 18.000 tỷ đồng TPCP nhưng chỉ huy động thành công 7.950 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 44,2%, giảm mạnh so với mức khoảng 80,5% của tuần trước.

Trong các kỳ hạn, TPCP 5 năm có kết quả huy động cao nhất với 4.350 tỷ đồng trúng thầu, tương ứng tỷ lệ 87%, lợi suất trúng thầu giữ nguyên ở mức 4,27%. Kỳ hạn 10 năm huy động được 3.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 32,7% khối lượng gọi thầu, với lợi suất duy trì ở mức 4,43%. Các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không huy động được vốn.

Lũy kế từ đầu năm, KBNN đã huy động 299.060,5 tỷ đồng TPCP, hoàn thành 59,8% kế hoạch năm. Trong tuần từ 5-9/10, KBNN dự kiến gọi thầu 15.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm khối lượng lớn nhất với 8.000 tỷ đồng, tiếp đến là 5 năm với 5.000 tỷ đồng và 15 năm với 1.000 tỷ đồng. Hai kỳ hạn 3 năm và 30 năm cùng có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPCP đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 8,2% so với tuần trước. Giá trị giao dịch outright giảm 19,4%, xuống 80,9 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch repo tăng 25,9%, lên 41,6 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất TPCP nhìn chung ổn định, dù một số kỳ hạn tăng nhẹ. Lợi suất 1 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,69%; 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,79%; 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,40%; 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,47% và 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,59%. Kỳ hạn 3 năm giữ ở mức 3,85%, còn 15 năm duy trì 4,73%.