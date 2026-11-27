Thị trường chứng khoán phiên 27/11 ghi nhận sự phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong đó VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Nhóm dầu khí cũng giao dịch khởi sắc với BSR và PVS tăng kịch trần, GAS tăng 6,62%.

Cùng với sự phục hồi của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 620 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Đáng chú ý, FPT dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 181,89 tỷ đồng, đánh dấu sự trở lại của lực cầu ngoại sau giai đoạn cổ phiếu này liên tục chịu áp lực bán mạnh. Kết phiên, FPT tăng 2,53% lên 44.600 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, FPT vẫn đứng thứ hai trong danh sách bán ròng của khối ngoại từ đầu năm đến nay với giá trị bán ròng gần 18.400 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng phiên 27/11

MBB đứng thứ hai về giá trị mua ròng với 79,58 tỷ đồng, tiếp đến là BSR (55,5 tỷ đồng), HPG (52,26 tỷ đồng), VIC (44,22 tỷ đồng) và MSN (42,65 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại cũng dành sự quan tâm đáng kể cho nhóm dầu khí khi mua ròng PVS và GAS lần lượt 38,44 tỷ đồng và 37,33 tỷ đồng. Tổng giá trị mua ròng tại ba cổ phiếu BSR, PVS và GAS đạt hơn 131 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 149,43 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như chứng chỉ quỹ FUEVFVND (29,8 tỷ đồng), NLG (24,09 tỷ đồng) và GEX (23,85 tỷ đồng).

Dù đảo chiều mua ròng trong phiên cuối tuần, tính chung tuần giao dịch 23–27/11, khối ngoại vẫn bán ròng 5.710 tỷ đồng trên HOSE, tăng 73,6% so với tuần trước. Áp lực bán chủ yếu đến từ phiên giao dịch đột biến ngày 25/11, tập trung tại cổ phiếu VIC. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE đã lên tới 132.900 tỷ đồng.