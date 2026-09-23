Khối ngoại đảo chiều bán ròng, VN-Index vẫn trụ trên 1.800 điểm

Giao dịch tại Công ty Chứng khoán Kafi. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23-9 giảm mạnh trước sức ép của nhóm cổ phiếu nhà Vingroup. Bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VPL giảm sâu đã lấy đúng số điểm giảm của VN-Index ở mức gần 16 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Ngược lại, một số cổ phiếu tiêu dùng và ngân hàng vẫn tăng mạnh. Cụ thể, nhóm cổ phiếu tiêu dùng có FRT, PET tăng trần, DGW tăng 3,22%.

Nhóm ngân hàng có TCB tăng 2,63%, TPB tăng 3,51%, HDB tăng 1,63%, MSB tăng 4,81%, VIB tăng 1,12%, LPB tăng 2,16%...

Sau chuỗi mua ròng nhiều phiên trước đó, khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 1.062 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB, VHM và TCB.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.062 tỷ đồng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,28 điểm (0,84%) còn 1.801,65 điểm, với 133 mã tăng, 174 mã giảm và 62 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,48 điểm (0,17%) còn 276,45 điểm, với 61 mã tăng, 73 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 4.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch khoảng 18.400 tỷ đồng.

Chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán VPBS nhận định, dù VN-Index vẫn giữ được mốc 1.800 điểm, thanh khoản thị trường cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Trong ngắn hạn, vùng 1.780-1.800 điểm được xem là vùng hỗ trợ gần và 1.850 điểm là vùng kháng cự cần theo dõi trong các phiên tới.