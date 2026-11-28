Thị trường chứng khoán có một phiên hồi phục tích cực khi VN-Index tăng 24,22 điểm, tương đương 1,49%, lên mức cao hơn so với phiên trước, với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Trên sàn HOSE, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá khi có 217 mã tăng, 93 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Trong phiên, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng gần chạm trần, trong khi một số mã giảm sâu cũng chịu áp lực bán đáng kể. Ở nhóm tăng giá mạnh nhất, KLB dẫn đầu với mức tăng 6,99%, tiếp theo là HTN tăng 6,91%, TNC tăng 6,89%, BSR tăng 6,87% và TNI tăng 6,85%.

Các mã PVP, PTC, PVD, SVD và PVT cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất, với mức tăng từ 6,70% đến 6,81%. Ở chiều ngược lại, DCL giảm mạnh nhất 6,99%, STK giảm 6,95%, SMA giảm 6,92%, TNT giảm 6,91% và VID giảm 6,90%. HSL, STG, BMJ, BMC và ICT cũng ghi nhận mức giảm từ 6,76% đến 6,90%.

Xét tác động đến chỉ số, VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN-Index tăng 8,02 điểm. GAS đóng góp 2,24 điểm, BSR đóng góp 1,60 điểm, trong khi TCB, MBB, GVR, LPB, VPB, MWG và HPG cũng góp phần nâng đỡ thị trường. Ở chiều ngược lại, PGV lấy đi 0,16 điểm của chỉ số, tiếp theo là VNM giảm tác động 0,09 điểm, SAB 0,07 điểm và VCI 0,06 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá sôi động. Giá trị khớp lệnh trên HOSE trong phiên đạt khoảng 9.117 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với một số phiên đầu tháng 11, khi thanh khoản có thời điểm vượt 15.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 27/11 ghi nhận sự phục hồi tích cực của VN-Index, với lực kéo tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự lan tỏa tương đối rộng trên thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự bứt phá cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc giữa các nhóm cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Khối ngoại mua ròng 607,5 tỷ đồng trên HOSE. FPT được mua ròng mạnh nhất với 181,9 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với 79,6 tỷ đồng, BSR 55,5 tỷ đồng và HPG 52,3 tỷ đồng. VIC, MSN, GAS, VPI, BID và TCB cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng kể.

Ở chiều bán ròng, GMD bị bán mạnh nhất với 149,4 tỷ đồng, bỏ xa các mã tiếp theo như NLG, GEX, HDB và VCB.

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 65,9 tỷ đồng trên sàn HOSE, với 37 mã được mua ròng và 27 mã bị bán ròng.

Ở chiều mua, BID dẫn đầu danh sách được tự doanh mua ròng với giá trị 25,5 tỷ đồng. MBB đứng thứ hai với 17,9 tỷ đồng, tiếp đến là MWG với 17,7 tỷ đồng và VCB với 11,1 tỷ đồng. TAL cũng được mua ròng 10,9 tỷ đồng, trong khi VPB, HPG, STB, VJC và LPB ghi nhận giá trị mua ròng lần lượt 8,8 tỷ đồng, 8,2 tỷ đồng, 6,8 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD bị bán ròng mạnh nhất với 46,1 tỷ đồng. HDB và FPT lần lượt bị bán ròng 27,5 tỷ đồng và 27,4 tỷ đồng. TCB ghi nhận giá trị bán ròng 21,3 tỷ đồng, REE là 18,8 tỷ đồng, ACB là 13,1 tỷ đồng và NLG là 12,9 tỷ đồng. Các mã SAB, CTD và VRE cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, với giá trị lần lượt 10,1 tỷ đồng, 9,1 tỷ đồng và 6,4 tỷ đồng.

Giao dịch tự doanh cho thấy dòng tiền có sự phân hóa, tập trung mua vào một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn, trong khi áp lực bán đáng kể xuất hiện tại GMD, HDB, FPT và TCB.