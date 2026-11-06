Khối ngoại bất ngờ mua ròng giữa 'tâm bão'

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 6-11 chịu sức ép sau phiên giảm mạnh của chứng khoán Mỹ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh bán ra, khối ngoại quay lại mua ròng, tập trung vào một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán.

Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 370 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là phiên mua ròng đầu tiên sau chuỗi 10 phiên bán ròng liên tiếp của nhóm này.

KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 170 tỷ đồng. Tiếp đến là các cổ phiếu chứng khoán gồm VND với 99 tỷ đồng, VIX 93 tỷ đồng, SSI 52 tỷ đồng và VCI 20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 151 tỷ đồng. Áp lực bán ròng còn tập trung vào một số cổ phiếu ngân hàng như VCB, MBB, MSB, ACB và TCB.

Dù có lực mua hỗ trợ từ khối ngoại, VN Index vẫn giảm sâu trước áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước. Kết phiên, chỉ số mất 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống còn 1.725,3 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 212 mã giảm, hơn gấp đôi số mã tăng là 101 mã. Trong nhóm giảm có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, FPT và GVR, tạo sức ép lên chỉ số.

Thanh khoản phiên cuối tuần cải thiện nhưng giá trị giao dịch vẫn dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 972,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị gần 19.000 tỷ đồng.