Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 500 tỷ đồng, VN-Index vẫn mất hơn 15 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần 6/11 trong sắc đỏ, bất chấp diễn biến tích cực từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm 15,37 điểm, xuống 1.725,36 điểm khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo với 223 mã, trong đó có 6 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có 105 mã tăng giá, bao gồm 2 mã tăng trần.

Cổ phiếu ngân hàng, thép đồng loạt điều chỉnh, VN-Index mất hơn 15 điểm

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup sau nhiều phiên đóng vai trò nâng đỡ chỉ số đã đồng loạt điều chỉnh. VIC giảm 1,47%, VHM mất 1,9% và VRE giảm 1,86%. Riêng VPL đi ngược xu hướng khi tăng 0,98%.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại nhóm cổ phiếu Gelex. GEE giảm mạnh 3,39%, VGC mất 2,09%, GEL giảm 1,67%, EIB giảm 1,22% và GEX giảm 1,1%.

Trong nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với nhiều mã giảm trên 1%. LPB giảm 2,61%, SSB mất 2,31% và OCB giảm 2,28%. Các cổ phiếu TCB, MBB, EIB và VCB cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Ở chiều ngược lại, STB, HDB, CTG và SHB giữ được sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Nhóm thép và cao su cũng chịu áp lực điều chỉnh. NKG giảm 2,8%, HPG mất 1,4% và HSG giảm 1,36%. Trong khi đó, GVR giảm 2,82%, PHR mất 1,66%, TRC giảm 1,48% và DPR giảm 0,39%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác cũng gây sức ép lên chỉ số. FPT giảm mạnh 3,97%, MCH mất 2,41%, HAG giảm 2,16%, MWG giảm 1,73%, POW giảm 1,2% và PLX giảm 1,04%.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa rõ rệt. Trong khi NVL giảm 1,44%, VPI mất 1,13%, HDC giảm 1,15% và SJS giảm 2,52%, nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực. KDH tăng 5,23%, TCH tăng 3,85%, NLG tăng 2,91%, DXG tăng 2,33% và PDR tăng 1,73%.

Nhóm chứng khoán cũng trở thành điểm sáng khi dòng tiền tìm đến nhiều cổ phiếu trong ngành. VND tăng mạnh 5,28%, CTS tăng 2,41%, VIX tăng 1,91% và VDS tăng 1,44%. Một số mã khác như HCM, LPS, VPX và AGR điều chỉnh quanh 1%.

Ngoài ra, MSN tăng 1,96%, SAB tăng 1,07%, REE tăng 2,28% và HDG tăng 4,55%.

Trái chiều với diễn biến giảm điểm của thị trường, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý khi khối này mua ròng gần 500 tỷ đồng trên HoSE trong phiên cuối tuần.

Ở chiều mua, KDH là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 170 tỷ đồng. VND đứng tiếp theo với 99,4 tỷ đồng, VIX được mua ròng 93,38 tỷ đồng và MSN đạt 85,78 tỷ đồng.

Đây cũng là những cổ phiếu có diễn biến giá tích cực trong phiên, đặc biệt là KDH và VND khi lần lượt tăng 5,23% và 5,28%.

Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 151 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với 110,81 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 43,74 tỷ đồng, MCH với 41,7 tỷ đồng và BSR với 32,98 tỷ đồng.