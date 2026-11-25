Thị trường chứng khoán phiên hôm nay duy trì được sắc xanh trong phiên sáng, với VN-Index tăng nhẹ 2,24 điểm (+0,13%) lên 1.699,38 điểm. Số mã tăng và giảm khá cân bằng với 134 mã tăng và 147 mã giảm. Một số mã ngân hàng lớn như VPB, VCB, BID, MBB cùng với SAB, VNM tăng nhẹ là những nhân tố chính níu giữ chỉ số.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,78 điểm (-1,20%) xuống 229,45 điểm với 43 mã tăng và 58 mã giảm. UPCoM-Index tăng 1,21 điểm (+1,02%) lên 120,38 điểm với 93 mã tăng và 57 mã giảm.

Đến phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số bị đẩy sâu khỏi tham chiếu. Dù mức giảm của các nhóm cổ phiếu không quá cao nhưng lại diễn ra trên diện rộng, với sàn HOSE ghi nhận cứ 1 mã tăng thì có gần 3 mã giảm, dù VN-Index chỉ giảm 9,69 điểm.

Cụ thể, VN-Index đóng cửa ở 1.687,45 điểm (-0,57%) với 87 mã tăng, 241 mã giảm, trong đó 14 mã sàn. Nhóm VN30 có tới 22 mã giảm, trong đó, SSI, BSR, MCH giảm mạnh nhất dao động 2,1 – 2,3%. Các mã còn lại đều giảm dưới 2%.

Ở chiều ngược lại, SAB tăng 2,4%, còn lại VPL, ACB, VNM, VJC, GAS đều giảm từ 1% trở xuống.

Ngoài ra, cổ phiếu ngân hàng KienlongBank (KLB) gây chú ý khi bất ngờ tăng kịch trần trong phiên chiều.

Về thanh khoản, giao dịch hôm nay khá trầm lắng với giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 8.670 tỷ, thấp hơn trung bình 20 phiên khoảng 24%. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng theo hình thức khớp lệnh là khoảng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên ATC bất ngờ xuất hiện lệnh bán thỏa thuận 4.705,5 tỷ đồng cổ phiếu VIC, nâng tổng giá trị bán ròng của khối này trong phiên lên 5.676,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX hôm nay có 93 mã giảm, 50 mã tăng. HNX-Index giảm 4,77 điểm (-2,05%) xuống 227,46 điểm. Giá trị khớp lệnh đạt gần 600 tỷ đồng.

Duy chỉ có UPCoM-Index giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,65 điểm (+0,55%) lên 119,82 điểm. Thanh khoản có thêm 424 tỷ đồng.