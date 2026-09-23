Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh tay hơn 1.000 tỷ

Khối ngoại bất ngờ gia tăng bán ròng, khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước lung lay và lực bán trên thị trường áp đảo bên mua. VN-Index giảm 15,28 điểm, lùi sát mốc 1.801 điểm. Độ rộng thị trường cũng xấu đi rõ rệt với 174 mã giảm, trong khi chỉ có 133 cổ phiếu tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan rộng hơn, thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Đáng chú ý, VIC và VHM tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất đối với chỉ số. VIC giảm 3,2%, trong khi VHM giảm 1,73%; riêng hai cổ phiếu này lấy đi gần 15 điểm của VN-Index. Mức đóng góp tiêu cực rất lớn từ hai mã cho thấy chỉ số vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời khiến diễn biến của VN-Index chưa phản ánh hoàn toàn độ rộng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm được điểm đến tại nhóm ngân hàng tư nhân và bán lẻ. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh, trong đó TCB tăng 2,63%, cùng LPB, HDB, VIB, STB... Tuy nhiên, sự phân hóa trong nhóm ngân hàng vẫn rất rõ khi các cổ phiếu còn lại điều chỉnh trung bình gần 1% như VCB, CTG, VPB. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với TCX, SSI, VIX, VCI, VND đồng loạt giảm.

Tại nhóm phi tài chính, bán lẻ là điểm sáng hiếm hoi khi FRT tăng kịch trần. MWG cũng từng có thời điểm tăng mạnh nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,5%. Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại như MCH, MSN, VNM, SAB đều giảm giá. Dầu khí, Công nghệ thông tin và Năng lượng cũng đồng loạt suy yếu trước áp lực bán của khối ngoại.

Phiên giảm này vì vậy không chỉ phản ánh áp lực chốt bán ở nhóm vốn hóa lớn mà còn cho thấy sự thận trọng đang quay trở lại. Trong khi một số nhóm cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền, lực bán mạnh từ khối ngoại đang tạo sức ép lên mặt bằng chung và khiến thị trường trở nên phân hóa rõ nét hơn.

Thanh khoản phần nào cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, với tổng giá trị khớp lệnh trên ba sàn gần 19.000 tỷ đồng.

Xét theo ngành, giá và thanh khoản cùng cải thiện đáng chú ý ở Ngân hàng, Bán lẻ. Ngược lại, Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Dược phẩm cùng giảm cả về giá lẫn thanh khoản, trong khi Bất động sản, Chứng khoán ghi nhận giá giảm với thanh khoản tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.057,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 1.017,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, TPB, DCM, VPI, DPM, HCM, GEE, POW, LPB, SHB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, ACB, VHM, FRT, TCB, VCB, FPT, CTG, HDB.

Tự doanh mua ròng 26,3 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 125,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, HDB, HPG, FPT, MWG, MSN, STB, VJC, VNM, LPB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, VIC, VCB, PNJ, TCX, ACB, DMX, FRT, MSB, GVR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.518,4 tỷ đồng, tăng 85,9%, chiếm 29,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở HAH, STB, MSN, HPG, NVL, VPI, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, SBT với 98 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bán lẻ, Hóa chất, Thép, Khí đốt, Dệt may; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ thông tin, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Xây dựng và Vật liệu, Du lịch và Giải trí, Hàng cá nhân, Khai khoáng, Điện, Bảo hiểm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.