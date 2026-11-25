Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 25/11. VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống thấp hơn phiên trước, trong bối cảnh sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. Sàn HoSE ghi nhận 241 mã giảm giá, 87 mã tăng và 53 mã đứng giá.

Trong tổng số 381 cổ phiếu có giao dịch, số mã giảm gần gấp ba lần số mã tăng, phản ánh áp lực bán lan rộng trên thị trường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. VHM giảm 0,68%, HPG giảm 0,61%, VCB và BSR cùng giảm 0,52%, trong khi BID, CTG và VIC cùng mất 0,48%. VPB giảm 0,41% và FPT giảm 0,31%. Đáng chú ý, MCH giảm mạnh nhất trong nhóm tác động tiêu cực đến VN-Index, với mức giảm 0,75%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số gồm HVN tăng 0,38 điểm, VPL tăng 0,37 điểm, SAB tăng 0,28 điểm, ACB tăng 0,12 điểm và KLB tăng 0,11 điểm. GAS, REE, VNM, GMD và VJC cũng ghi nhận đóng góp tích cực, song lực nâng từ nhóm cổ phiếu này chưa đủ bù đắp áp lực giảm điểm.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 25/11 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng kể.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 12.739 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 12.691 tỷ đồng của phiên trước.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại tiếp tục phân hóa mạnh, với hoạt động bán ròng tập trung tại VIC, tạo thêm sức ép lên diễn biến thị trường. Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh lên tới gần 5.200 tỷ, tập trung áp đảo tại VIC với giá trị bán ròng lên tới 4.701,4 tỷ đồng. MSN đứng thứ hai với 123,4 tỷ đồng, tiếp theo là VIX với 59,5 tỷ đồng, HDB với 54,9 tỷ đồng và MCH với 42,7 tỷ đồng.

Các cổ phiếu MSB, ACB, VPB, VCB và HPG cũng nằm trong danh sách bán ròng.

Ở chiều mua, khối ngoại tập trung vào VNM với giá trị mua ròng 33,1 tỷ đồng, SAB đạt 28,7 tỷ đồng, HCM đạt 27,9 tỷ đồng và PNJ đạt 26,9 tỷ đồng. HDG, HVN, TCX, DXG, FRT và KDH cũng được mua ròng.

Trong phiên giao dịch ngày 25/11/2026, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 234,4 tỷ đồng cổ phiếu trên sàn HoSE, với 29 mã được mua ròng và 34 mã bị bán ròng.

Ở chiều mua, GMD dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng 48 tỷ đồng. NVL đứng thứ hai với 41,9 tỷ đồng, tiếp đến là HDB với 35,4 tỷ đồng. REE được mua ròng 25,7 tỷ đồng, VPB đạt 20,4 tỷ đồng và MWG đạt 19,3 tỷ đồng. Các mã TCB, HPG, NLG và ACB cũng nằm trong danh sách mua ròng mạnh nhất, với giá trị lần lượt 18,7 tỷ đồng, 17,1 tỷ đồng, 16,6 tỷ đồng và 14,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SAB bị bán ròng mạnh nhất với 16,6 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 11,6 tỷ đồng và VNM với 9,5 tỷ đồng. VRE bị bán ròng 7,3 tỷ đồng, VJC là 4,9 tỷ đồng và VHM là 4,3 tỷ đồng. Các mã MSN, LPB, MCH và HDG cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 2,3–3,4 tỷ đồng.

Nhìn chung, dòng tiền tự doanh nghiêng về phía mua, tập trung tại một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, ngân hàng và các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, trong khi áp lực bán chủ yếu tập trung tại nhóm tiêu dùng và một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.