Khối ngoại bán thỏa thuận hơn 2.800 tỷ ở HDB và VJC

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp.

VN-Index buổi sáng còn đỏ lửa có lúc mất hơn 17 điểm nhưng cuối phiên hồi phục dần đều ở các mã vốn hóa lớn, nhờ đó chỉ số đóng cửa thậm chí quay đầu tăng nhẹ gần 6 điểm tiến về vùng giá 1.759,08.

Độ rộng vẫn chưa tích cực hơn, 177 cổ phiếu giảm điểm bên cạnh 127 mã tăng. Nhóm tăng điểm mạnh hôm nay tập trung ở bán lẻ như MWG, VPL, VNM, hay dầu khí năng lượng có BSR, GAS, PVS, PVD...

Nhưng tác động tích cực lên thị trường lại phải nhắc tới VHM tăng 1,02%, VCB, CTG tăng trung bình 0,52%. Ngoài ra còn có LPB, TCX, TCB, MWG, VNM. Nhóm này đã đóng góp 5,76 điểm số cho thị trường, tức là điểm số phần lớn VN-Index có được lấy từ các cổ phiếu trên.

Trong khi đó, việc VIC, VRE, BID, HDB và nhiều mã khác như HPG, VJC, được kéo về tham chiếu cũng đã không ảnh hưởng xấu chung đến thị trường.

Nhóm chứng khoán hôm nay cũng rất tốt ở VCK, TCX, HVM, VCI, VND nhờ thanh khoản thị trường bật tăng mạnh. Riêng NVL hôm nay thoát sàn nhờ thông tin đính chính về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhưng PNJ vẫn lau sàn với khối lượng chất bán 14,7 triệu cổ phiếu.

Tiền bắt đầu nhảy vào mua bắt đáy, ba sàn khớp lệnh vọt lên vùng 21.000 tỷ đồng sau thời gian đi loanh quanh ở mức 13.000 tỷ đồng mỗi phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bắt đầu tích cực hơn vào thị trường.

Xét theo ngành, thanh khoản tăng ở đa số các nhóm ngành, ngoại trừ Thép. Trong đó, Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Dầu khí, Xây dựng và Hóa chất tăng điểm, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại giảm điểm so với phiên hôm qua.

Tuy nhiên, lực bán của khối ngoại vẫn là điểm đáng lưu ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến 2.700 tỷ đồng riêng HDB xả ròng 2.000 tỷ đồng qua thỏa thuận. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 134,3 tỷ đồng.

Các nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chính là Dịch vụ tài chính và Hóa chất. Top cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh gồm: SHB, VIC, GMD, VND, DCM, MBB, SHS, VPL, HPG, HDB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tập trung ở nhóm Hàng cá nhân và Gia dụng, Ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh gồm: PNJ, TCB, ACB, NVL, VHM, VCB, FPT, PVT, LPB.

Tự doanh mua ròng 274,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 285,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 11/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bất động sản. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong phiên hôm nay gồm: VPB, VIC, FPT, VCB, MWG, BID, LPB, HPG, STB, KDH.

Ở chiều bán ròng, nhóm Dịch vụ tài chính được bán ròng mạnh nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: SSI, TCB, MBB, MSB, E1VFVN30, MCH, VIX, FUEVFVND, ACB, PNJ.

Giao dịch thỏa thuận đạt 5.471,9 tỷ đồng, tăng 34,2%, chiếm 25,6% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại HDB với 1.981,8 tỷ đồng và VJC với 764 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận tại các cổ phiếu TCB, VPI, KDH, NVL được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Dầu khí, Xây dựng, Hóa chất, Điện và Dịch vụ giải trí; trong khi giảm ở Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Thép, Hàng cá nhân, Vận tải, Thiết bị điện, Cao su, Hàng không, Vật liệu xây dựng, Khai khoáng và Khí đốt.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.