Khối ngoại bán ròng trở lại

HPG là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất, với giá trị 130 tỷ đồng. Tiếp đến là PNJ và FPT cùng bị bán ròng 84 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt 84 tỷ đồng. Nhóm này cũng mua vào một số cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, TCB và CTG.

Cùng với động thái bán ròng của khối ngoại, áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước khiến sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng điện. Lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để giúp thị trường đảo chiều. Kết phiên, HoSE ghi nhận 187 mã giảm, trong khi có 129 mã tăng.

Chốt phiên, VN Index giảm 11 điểm, tương đương 0,64%, xuống 1.714,3 điểm. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh đạt 670 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.500 tỷ đồng.