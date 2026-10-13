Khối ngoại bán ròng phiên thứ 14 trên sàn HOSE, VN-Index tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-10 tiếp tục giảm. VN-Index chỉ giảm gần 2 điểm nhưng số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo.

Hầu hết các nhóm ngành đồng loạt giảm, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được đà tăng góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu: VIC tăng 1,37%, HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%... Trong đó, riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp cho VN-Index gần 5 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 14 trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng gần 434 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,56 điểm (0,09%) còn 1.719,42 điểm với 95 mã tăng, 300 mã giảm và 69 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,44 điểm (0,17%) còn 264,25 điểm với 31 mã tăng, 86 mã giảm và 72 mã đứng giá.

Thanh khoản ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 13.200 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch cũng khoảng 13.800 tỷ đồng.