Khối ngoại bán ròng phiên thứ 12 trên sàn HoSE

Kết phiên, VN Index giảm 14,42 điểm (0,82%), xuống còn 1.739 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi sàn HoSE có 190 mã giảm, trong khi chỉ 122 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là bộ đôi VHM và VIC với tổng mức kéo giảm hơn 7 điểm. Nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng đồng loạt gây áp lực lên thị trường, gồm VCB, BID, CTG, LPB, SHB, TCB, MBB, SSI, ACB... Ở chiều ngược lại, GAS là mã đóng góp tích cực nhất, giúp VN Index tăng 1,9 điểm.

Tâm điểm đáng chú ý tiếp tục là cổ phiếu PNJ. Trong phiên hôm nay, PNJ ghi nhận hơn 21,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong đó khối ngoại bán ra khoảng 10,5 triệu cổ phiếu. Ở chiều mua, nhà đầu tư ngoại cũng mua vào khoảng 4,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Ngoài PNJ, khối ngoại còn bán mạnh các mã TCB, HDB, VHM, FRT, VIX. Ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung mua PLX, VIC, PVT, STB, MSN. Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 446 tỷ đồng trên sàn HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo ngại của thị trường. Toàn sàn HoSE ghi nhận 676,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, với tổng giá trị giao dịch đạt 15.883 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng trong bối cảnh áp lực bán chưa được giải tỏa.