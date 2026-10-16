Khối ngoại bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp, MBB hút hơn 100 tỷ đồng

Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng trong phiên 15/10. (Ảnh minh họa)

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 15/10, đưa VN-Index xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng lên 10 phiên liên tiếp.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.591,15 tỷ đồng và bán ra 2.276,7 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng hơn 685 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 714 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách bán ròng trên HOSE với giá trị 134,42 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 0,18%, xuống 218.000 đồng/cổ phiếu.

STB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 131,04 tỷ đồng, đồng thời giảm 2,79%, xuống 62.800 đồng/cổ phiếu. Các mã ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh gồm TCB với 95,84 tỷ đồng, CTG với 62,65 tỷ đồng và HDB với 38,32 tỷ đồng.

Riêng bốn cổ phiếu STB, TCB, CTG và HDB ghi nhận tổng giá trị bán ròng gần 328 tỷ đồng. Diễn biến giá phân hóa khi CTG tăng 0,85%, trong khi STB, TCB và HDB cùng giảm điểm.

Ngoài ra, khối ngoại bán ròng VIX với 61,12 tỷ đồng, HPG với 60,66 tỷ đồng, VCI với 48,61 tỷ đồng, BSR với 48,49 tỷ đồng và MSN với 43,39 tỷ đồng. Đáng chú ý, BSR giảm 6,31%, xuống 28.200 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, MBB được khối ngoại mua ròng 101,24 tỷ đồng, đứng đầu danh sách trên HOSE. Cổ phiếu này tăng 2,84%, lên 19.900 đồng/cổ phiếu. Trong phiên 14/10, MBB cũng dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Sau hai phiên, tổng giá trị mua ròng tại mã này vượt 201 tỷ đồng.

VPB đứng tiếp theo với 52,87 tỷ đồng, PVT đạt 50,45 tỷ đồng và SHB đạt 42,04 tỷ đồng. Một số mã khác được mua ròng gồm CII với 37,2 tỷ đồng, SSI với 24,28 tỷ đồng, VRE với 21,12 tỷ đồng và FPT với 15,21 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại tiếp tục phân hóa trong nhóm ngân hàng, khi STB và TCB chịu áp lực bán, còn MBB, VPB và SHB thu hút lực mua. Tuy nhiên, lực mua tại một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ bù đắp áp lực bán ở các mã vốn hóa lớn.