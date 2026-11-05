Khối ngoại bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp, giao dịch sôi động tại VIX

Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán, khiến chỉ số liên tục rung lắc và có thời điểm lùi xuống gần 1.730 điểm. Dù xuất hiện nhịp phục hồi về cuối phiên, thị trường vẫn chưa lấy lại được vùng điểm đầu ngày.

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp, với giá trị khoảng 291 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Riêng trên sàn HOSE, tổng giá trị mua vào đạt 2.250,52 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt 2.489,43 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 239 tỷ đồng. Đáng chú ý, quy mô giao dịch cả hai chiều đều vượt 2.000 tỷ đồng, cho thấy hoạt động mua bán của khối ngoại vẫn khá sôi động dù cán cân giao dịch tiếp tục nghiêng về phía bán.

Tâm điểm ở chiều mua là cổ phiếu VIX của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, với giá trị mua ròng lên tới 452,23 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Cổ phiếu này tăng 3,97%, đóng cửa ở mức 13.100 đồng/cổ phiếu.

Giá trị mua ròng tại VIX thậm chí lớn hơn tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên cả ba sàn. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại có sự phân hóa đáng kể, khi lực mua tập trung mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ trong lúc xu hướng chung vẫn là rút ròng.

Đứng thứ hai là CTG với giá trị mua ròng 101,16 tỷ đồng. Cổ phiếu VietinBank tăng 1,77%, lên 31.600 đồng/cổ phiếu. VIC cũng được mua ròng 54,02 tỷ đồng, đồng thời tăng 1,71%, lên 238.000 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu khác thu hút dòng tiền ngoại gồm HVN với 28,46 tỷ đồng, MBB với 27,73 tỷ đồng và DXG với 23,68 tỷ đồng. Cả ba đều đóng cửa trong sắc xanh, tăng lần lượt 1,36%, 1,30% và 1,90%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên 5/11 - Nguồn: Dstock

Sự phân hóa trong giao dịch khối ngoại vẫn khá rõ ràng. Trong đó, hoạt động giải ngân diễn ra khá mạnh vào một số cổ phiếu. Đặc biệt, dòng tiền tập trung tại VIX, CTG và VIC cho thấy hoạt động mua ròng vẫn hiện diện ở các nhóm chứng khoán, ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, dù chưa đủ để đảo chiều cán cân giao dịch toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tiếp tục tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng.

VCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 89,01 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm 1,09%, xuống 54.200 đồng/cổ phiếu. VPB và MSB cũng bị bán ròng lần lượt 56,19 tỷ đồng và 48,62 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại tại nhóm ngân hàng không đồng nhất khi CTG và MBB vẫn nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất.

VHM đứng thứ hai về giá trị bán ròng toàn HOSE với 75,74 tỷ đồng, dù cổ phiếu tăng nhẹ 0,16%, lên 63.300 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, MSN bị bán ròng 49,74 tỷ đồng, FPT 46,55 tỷ đồng và GAS 44,96 tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều giảm giá, lần lượt 0,97%, 1,86% và 1,32%.

PNJ tiếp tục nằm trong danh sách bị bán ròng với giá trị 38,21 tỷ đồng, dù thị giá phục hồi 2,71%, lên 15.150 đồng/cổ phiếu. BID và HDB cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 30,89 tỷ đồng và 30,16 tỷ đồng./.