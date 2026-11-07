Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm gần 1% trong tuần đầu tháng 11

Trong tuần giao dịch từ ngày 2 đến 6-11, VN-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Sau hai phiên đầu tuần chịu áp lực điều chỉnh, chỉ số phục hồi mạnh trong phiên 4 và 5-11, trước khi quay đầu giảm trong phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-11, VN-Index dừng tại 1.725,36 điểm, giảm 16,26 điểm, tương ứng 0,93% so với cuối tuần trước.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 3,99 điểm, tương ứng 1,58%, lên 256,73 điểm. Trong khi đó, thị trường UPCoM giảm điểm, UPCoM-Index lùi về 121,75 điểm. Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số cho thấy dòng tiền có sự phân hóa, chưa tạo được sự đồng thuận trên toàn thị trường.

Thanh khoản trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cải thiện đáng kể. Khối lượng giao dịch bình quân đạt khoảng 830,4 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tăng 28,75% so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 16.820 tỷ đồng mỗi phiên.

Thanh khoản tăng trong bối cảnh VN-Index vẫn giảm điểm cho thấy hoạt động giao dịch sôi động hơn, nhưng dòng tiền chưa đủ sức tạo chuyển biến bền vững cho xu hướng chung.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ tài chính tăng 5,13%, du lịch và giải trí tăng 3,20%, tài nguyên cơ bản tăng 0,77%, ô tô và phụ tùng tăng 0,57%. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm giảm 6,26%, hóa chất giảm 4,93%, dầu khí giảm 4,22%, công nghệ thông tin giảm 3,22% và bất động sản giảm 1,83%. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định, thay vì lan tỏa đồng đều.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong tuần, khối ngoại bán ròng 868,8 tỷ đồng trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh). Diễn biến giao dịch cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài có sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu.

Nhìn chung, tuần đầu tháng 11 ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản và những nhịp hồi phục của thị trường, song VN-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh. Vùng 1.700 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ được thị trường quan tâm, trong khi khả năng phục hồi của chỉ số sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của dòng tiền và mức độ lan tỏa giữa các nhóm cổ phiếu.