Khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua

Dù duy trì trạng thái bán ròng trong cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực khi VN-Index giảm 1,58%, xuống 1.705,91 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Trong phiên 16/10, khối ngoại mua vào 1.300,7 tỷ đồng và bán ra 1.835,83 tỷ đồng trên HOSE, tương ứng giá trị bán ròng hơn 535 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong cả 5 phiên, với tổng giá trị 3.013 tỷ đồng.

Xét theo từng cổ phiếu, HDB là mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất trong phiên cuối tuần, với giá trị 182,35 tỷ đồng. Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Tính cả phiên 15/10, HDB bị khối ngoại bán ròng hơn 220 tỷ đồng trong hai phiên.

VIC đứng tiếp theo với giá trị bán ròng 69,37 tỷ đồng. Cổ phiếu giảm 1,38%, xuống 215.000 đồng/cổ phiếu. Các mã FRT, VIX và MSB lần lượt bị bán ròng 63,06 tỷ đồng, 47,06 tỷ đồng và 44,96 tỷ đồng. Ngoài ra, VCI, VCB, GEX, PLX và VND cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 30 đến gần 38 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 47,93 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng 0,34%, lên 58.200 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm ngân hàng, CTG được mua ròng 41,61 tỷ đồng, MBB đạt 32,46 tỷ đồng và TCB đạt 26,8 tỷ đồng. CTG tăng 2,68%, lên 30.600 đồng/cổ phiếu, trong khi TCB tăng 0,91%.

Đáng chú ý, trong ba phiên từ ngày 14 đến 16/10, MBB được khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 234 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn lựa chọn một số cổ phiếu ngân hàng riêng lẻ, thay vì rút vốn đồng loạt khỏi toàn ngành.

Ngoài ra, SSI được mua ròng 30,62 tỷ đồng, PVT đạt 22,72 tỷ đồng và BVH đạt 21,11 tỷ đồng. Các mã DCM, MSN và PNJ cũng ghi nhận lực mua ròng; riêng PNJ tăng 3,3%, lên 18.800 đồng/cổ phiếu.

Nhìn chung, giao dịch của khối ngoại trong tuần vẫn nghiêng về chiều bán, đặc biệt tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Lực mua tại các mã ngân hàng, công nghệ và chứng khoán chưa đủ để đảo chiều trạng thái bán ròng chung.