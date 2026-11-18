Chứng khoán tiếp tục đỏ sàn

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18-11 chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng, khiến VN-Index có thời điểm lao dốc gần 50 điểm, xuyên thủng mốc 1.700 điểm, xuống 1.677 điểm. Về cuối phiên, lực cầu bắt đáy gia tăng giúp chỉ số phục hồi đáng kể, thu hẹp hơn một nửa số điểm đã mất, còn giảm gần 24 điểm khi đóng cửa.

Sắc đỏ bao trùm thị trường khi hầu hết các nhóm ngành đều giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, gây áp lực lớn lên chỉ số: VCB giảm 2,5%, VPB giảm 2,78%, LPB giảm 4,63%, BID giảm 1,94%, CTG giảm 1,45%, STB giảm 2,5%, TCB giảm 1,89%...

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần kéo VN-Index giảm sâu như VIC giảm 1,2%, VHM giảm 1,62%, HPG giảm 2,62%...

Ở chiều ngược lại, một số ít cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như KDH tăng 3,19%, POW tăng 1,13%, SAB tăng 1,42%; GVR, CII, MSB, MCH tăng gần 1%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, FPT, VIC và MBB là ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 23,71 điểm (1,37%), còn 1.703,01 điểm, với 64 mã tăng, 272 mã giảm và 49 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,87 điểm (2,36%), xuống 242,73 điểm, với 25 mã tăng, 113 mã giảm và 48 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 17.500 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch khoảng 18.200 tỷ đồng, tăng khoảng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.