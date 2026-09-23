Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, VN Index giảm mạnh

Chốt phiên, VN Index giảm 15,2 điểm (0,84%) xuống 1.801 điểm. Dù chỉ số mất hơn 15 điểm, độ rộng thị trường không quá tiêu cực với 133 mã tăng, trong khi có 174 mã giảm.

Áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VPL, VCB, GAS, MCH và CTG. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi TCB, LPB, HDB, MSB, TPB và BID nằm trong nhóm đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên thị trường là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 1.063 tỷ đồng, tập trung ở các mã VPB, ACB, VHM, TCB, FRT và VCB. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào VIC, TPB, DCM và VPI.

Điểm tích cực trong phiên hôm nay là thanh khoản được cải thiện đáng kể. Toàn sàn HoSE có gần 670 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 17.745 tỷ đồng.

TCB là mã hút dòng tiền mạnh nhất thị trường với giá trị giao dịch đạt khoảng 1.288 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng dù thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.