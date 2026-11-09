Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, VN-Index giảm hơn 11 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên. Sắc đỏ nhanh chóng lan rộng trên bảng điện tử, kéo nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá. Cùng với đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 900 tỷ đồng.

Chứng khoán rực lửa phiên đầu tuần, VN-Index mất hơn 11 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,64%, xuống còn 1.714,32 điểm. Áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, từ nhóm ngân hàng, bất động sản đến công nghiệp, vận tải và nguyên vật liệu.

Trong đó, nhóm bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh. VHM mất 2,74%, NLG giảm 1,74%, PDR giảm 1,28%, TCH giảm 1,85% và VPI giảm 1,64%.

Ở chiều ngược lại, NVL tăng 1,94%. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng giữ được sắc xanh như NTL tăng 2,48%, HDC tăng 3,5% và QCG tăng 2,38%.

Tại nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. STB giảm 2,14%, ABB mất 2,89%, LPB giảm 1,69%, TPB giảm 1,18%, VIB giảm 1,07% và HDB giảm 1,33%.

Một số mã vẫn duy trì được sắc xanh nhưng mức tăng chưa đến 1%, gồm VPB, ACB, EIB, BID và MBB.

Áp lực bán cũng lan sang nhóm công nghiệp và vận tải. GEE giảm 3,51%, GEX mất 2,23%, VCG giảm 2,91%, HVN giảm 2,06%, VGC giảm 1,38% và GEL giảm 3,2%.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu phân bón đồng loạt điều chỉnh dù nhiều doanh nghiệp trong ngành vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực. DCM giảm mạnh nhất với 3,74%, DPM mất 1,78%, BFC giảm 1,55% và DGC giảm 0,61%.

Ở nhóm vốn hóa lớn, MSN giảm 2,05%, MWG mất 1,9%, HPG giảm 1,42%, GAS giảm 1,43% và BSR giảm 1,14%, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên giao dịch này. HPG là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 130 tỷ đồng.

Xếp sau HPG là VIC với giá trị bán ròng 89,7 tỷ đồng, PNJ với 84,35 tỷ đồng và FPT với 84,04 tỷ đồng. Đây đều là những cổ phiếu có quy mô vốn hóa đáng kể, thu hút sự quan tâm của dòng vốn ngoại.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu ngân hàng. VPB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 84 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 61,47 tỷ đồng và TCB với 32,74 tỷ đồng. POW cũng được mua ròng 23,25 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, khi áp lực bán tập trung tại một số mã vốn hóa lớn trong khi ngân hàng vẫn là nhóm được giải ngân chọn lọc.

Trước đó, thị trường chứng khoán quốc tế vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động. Nasdaq ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp, mất 3,4%, chủ yếu do áp lực bán cổ phiếu bán dẫn và những lo ngại liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Trong phiên 6/11, nhóm cổ phiếu công nghệ đã có dấu hiệu phục hồi với sự trở lại của những doanh nghiệp lớn như Nvidia và AMD. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới đầu tư vẫn là triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Dữ liệu kinh tế cho thấy Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao gấp ba lần dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Thị trường lao động duy trì sức tăng trưởng cùng tiền lương tiếp tục đi lên có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao cũng có thể tạo thêm sức ép đối với tỷ giá USD/VND, qua đó trở thành yếu tố được nhà đầu tư trong nước theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo.