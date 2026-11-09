Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, VN-Index chưa thoát sắc đỏ

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Nguồn: Vietstock Finance.

Trong phiên sáng ngày 9/11, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index có thời điểm lùi về mốc 1.704 điểm, giảm hơn 21 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu chủ động gia tăng giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 11 điểm, dừng ở mức 1.714 điểm.

Chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt giảm 1,49 điểm và 0,3 điểm, xuống còn 255 điểm và 121 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 14.928 tỷ đồng, với hơn 750 triệu cổ phiếu được sang tay. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.904 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nghiêng về bên bán. Trên HoSE, khối ngoại mua vào 1.037 tỷ đồng và bán ra 1.930 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 893 tỷ đồng.

Xét trên cả ba sàn, HPG dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 130 tỷ đồng. Theo sau là VIC (gần 90 tỷ đồng), PNJ (84,3 tỷ đồng), FPT (84 tỷ đồng), VHM (65,6 tỷ đồng) và MSN (62 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 85 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm MBB (61 tỷ đồng), TCB (33 tỷ đồng), POW (23 tỷ đồng) và DXG (18 tỷ đồng).

Nhóm bất động sản, bán lẻ gây sức ép lên VN-Index

Trong phiên, VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giảm 2,74% xuống 60.400 đồng/cổ phiếu, lấy đi 2,84 điểm của chỉ số. Một số mã vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép, gồm HPG giảm 1,42% xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, tác động âm 0,52 điểm; MSN mất 2,05% xuống 71.500 đồng/cổ phiếu, lấy đi 0,47 điểm. MWG cũng khiến VN-Index giảm 0,42 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. Áp lực điều chỉnh tập trung ở LPB (-1,69%), HDB (-1,33%) và STB (-2,14%), lần lượt lấy đi 0,37 điểm, 0,4 điểm và 0,58 điểm của VN-Index.

Ngược chiều, một số cổ phiếu ngân hàng hồi phục trong phiên chiều, góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số. VPB tăng 0,91% lên 22.250 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,42 điểm; ACB +0,74%, mang lại 0,18 điểm; BID đóng góp 0,16 điểm. MBB nhích 0,26%, góp 0,11 điểm. Bên cạnh đó, POW tăng 1,52%, đóng góp 0,13 điểm.

Đáng chú ý, VIC từng giảm 2,77% trong phiên sáng nhưng đã thu hẹp đáng kể mức giảm, kết phiên chỉ còn thấp hơn tham chiếu 0,04%, ở mốc 234.400 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm chứng khoán, VIX dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với hơn 548 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn giảm 2,62%, đóng cửa tại 13.000 đồng/cổ phiếu.

Dù VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 335 mã giảm giá, trong đó có 19 mã giảm sàn; 283 mã tăng giá, gồm 21 mã tăng trần; còn lại 883 mã đứng giá.

Tại nhóm tài chính - chứng khoán, phần lớn cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ. SSI giảm 2,45%, VND mất 3,34%, HCM lùi 1,27%, VCI giảm 2,48%. Ở nhóm ngân hàng, SHB giảm 0,47% và CTG mất 0,63%.

Nhóm bất động sản và công nghiệp cũng ghi nhận nhiều mã điều chỉnh. VPI giảm 1,64%, DXG mất 0,45%, VJC lùi 0,15% và CII giảm 0,36%. Ngược chiều, NVL là điểm sáng khi tăng 1,94%.