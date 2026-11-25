Khối ngoại bán ròng gần 5.700 tỷ đồng hôm nay, phần lớn đến từ giao dịch bán thỏa thuận VIC. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch kém tích cực ngày 25/11 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt trong phiên chiều.

Ngay giờ mở cửa, VN-Index bật tăng lên sát vùng 1.705 điểm. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp khi lực cung xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số xuống dưới tham chiếu.

Dù có thời điểm phục hồi trong phiên sáng, chỉ số đại diện sàn HoSE tiếp tục lao dốc sau giờ nghỉ trưa, thậm chí lùi về vùng 1.686 điểm trước khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,6%) xuống 1.687,45 điểm; HNX-Index cũng mất 4,77 điểm (-2,1%) xuống 227,46 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (+0,6%) lên 119,82 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 17.307 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch hơn 16.091 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên trước.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 454 mã giảm giá (gồm 38 mã giảm sàn), áp đảo 252 mã tăng giá (gồm 23 mã tăng trần) và 837 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực khi chỉ số giảm 12 điểm xuống 1.778 điểm với 22 mã giảm, 6 mã tăng và 2 mã đứng tham chiếu.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán trên diện rộng với SHB (-1,9%), MSB (-1,2%), VIB (-1,1%), BID (-1%), CTG (-1%), VPB (-1%) và VCB (-0,6%).

Áp lực bán mạnh hơn xuất hiện tại nhóm chứng khoán với hàng loạt mã giảm sâu như CTS (-4,8%), SHS (-3,7%), VND (-3,1%), VIX (-2,8%), SSI (-2,3%) và VCI (-2,1%).

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhóm bất động sản khi NVL (-5,8%), CEO (-4,4%), TCH (-3,4%), DXG (-3,2%) và KDH (-2,6%) đồng loạt mất giá.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành khác cũng giao dịch kém tích cực như BSR (-2,1%), MCH (-2,1%), HPG (-1,7%), FPT (-1,7%) và MWG (-1,4%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu đi ngược xu hướng thị trường có thể kể đến MSR (+14,9%), HVN (+2,5%), SAB (+2,4%), PNJ (+1,6%), CII (+1,5%) và GMD (+1,2%).

VN-Index tiếp tục hạ độ cao và chưa thể lấy lại mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là giao dịch đột biến tại cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, hơn 18,7 triệu cổ phiếu VIC đã được sang tay thông qua phương thức thỏa thuận, tương ứng giá trị gần 4.595 tỷ đồng. Mức giá chuyển nhượng bình quân đạt 245.700 đồng/cổ phiếu.

Tính cả giao dịch khớp lệnh, tổng giá trị mua bán cổ phiếu VIC trong phiên lên tới hơn 4.928 tỷ đồng, chiếm hơn 30% thanh khoản toàn sàn HoSE.

Đáng chú ý, khối ngoại ghi nhận giá trị bán ròng hơn 4.701 tỷ đồng tại cổ phiếu Vingroup. Dù xuất hiện giao dịch quy mô lớn, thị giá VIC chỉ giảm nhẹ 0,12% xuống 245.400 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch tại VIC cũng là nguyên nhân chính khiến giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng đột biến trong phiên hôm nay.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng gần 5.676 tỷ đồng, riêng VIC chiếm gần 83% tổng giá trị này.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, nhà đầu tư nước ngoài còn bán ròng mạnh MSN (-123 tỷ đồng), VIX (-60 tỷ đồng), HDB (-55 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng tập trung tại VNM (+33 tỷ đồng), SAB (+29 tỷ đồng), HCM (+28 tỷ đồng).