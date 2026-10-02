Khối ngoại bán ròng gần 3.400 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, 'tháo chạy' khỏi cổ phiếu PNJ

Thị trường chứng khoán đã liên tục diễn biến tiêu cực kể từ đầu tuần. Dù biên độ giảm không quá lớn, nhưng toàn bộ 5 phiên giao dịch trong tuần này VN-Index đều bị mất điểm. Tính chung tuần, chỉ số sàn HOSE đã mất tổng cộng hơn 47 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán vẫn duy trì diện rộng ngay từ sớm. Dù lực bán không quá mạnh, nhưng thị trường lại thiếu đi trụ đỡ khiến VN-Index nhanh chóng lùi sâu, kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ 1.730-1.740 điểm.

Phiên chiều, có thời điểm VN-Index được kéo lên trên tham chiếu, tuy nhiên lập tức gặp áp lực xả hàng và lại lùi sâu. Chốt phiên, VN-Index giảm 11,59 điểm (-0,66%) xuống 1.737,71 điểm. HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,71%) xuống 266,75 điểm. UPCoM-Index giảm 0,59 điểm (-0,47%) xuống 125,93 điểm.

Khối ngoại giao dịch tiêu cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đà giảm diễn ra trên diện rộng. Trên cả 3 sàn có hơn 420 mã giảm, 265 mã tăng. Trong đó, nhóm VN30 chỉ còn 5 mã tăng, 3 mã đứng giá, trong khi tới 22 mã giảm.

Tâm điểm hôm nay là cổ phiếu PNJ khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, chốt phiên với hơn 76 đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị 1.773 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu tập trung ở khối ngoại với khoảng 63 triệu đơn vị, chủ yếu là bán. Chốt phiên, khối này bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ với giá trị bán ròng 1.270 tỷ đồng.

Có thời điểm, PNJ đã được kéo lên tham chiếu, tuy nhiên áp lực bán khối ngoại một lần nữa đẩy thị giá cổ phiếu về mức giá sàn 23.050 đồng/cổ phiếu.

Ngoài PNJ, cổ phiếu KOS của Công ty CP Kosy cũng giao dịch tiêu cực với 10 phiên giảm sàn liên tiếp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

Trong văn bản giải trình trước đó, lãnh đạo Kosy cho biết nguyên nhân cổ phiếu này giảm sâu liên tiếp là do thị trường chung liên tục đi xuống, cùng với thanh khoản thị trường suy giảm, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, theo Kosy, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với cổ phiếu KOS, qua đó gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Về tình hình nội tại, Kosy khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Ngoài ra, các cổ phiếu giảm sàn trên HOSE hôm nay còn có TLH, LPS, ABS, PLP, HII, VCA, TNC.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện mạnh với 829,4 triệu đơn vị giao dịch trên HOSE, trị giá 19.176 tỷ đồng. Trên sàn HNX có thêm 39 triệu đơn vị, trị giá 587 tỷ đồng. UPCoM 37,4 triệu đơn vị, trị giá 577,6 tỷ đồng.

Khối ngoại là điểm trừ khi bất ngờ đẩy mạnh bán ròng tới gần 3.400 tỷ đồng, trong đó, riêng trên HOSE khối này bán ròng tới 3.261 tỷ đồng. Ngoài PNJ, một cổ phiếu khác là HDB của HDBank cũng bị bán ròng tới gần 1.035 tỷ đồng.

Tính chung tuần, riêng trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng khoảng 5.300 tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.