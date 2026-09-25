Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ đồng tuần đầu sau nâng hạng, liệu có đáng lo?

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, VN-Index đã hồi phục thành công sau 2 phiên giảm khá mạnh.

Dù vậy, đà tăng của điểm số chủ yếu nhờ vào nhóm cổ phiếu Vingroup, với VHM tăng 5,7%, VIC tăng 3,26%. Riêng 2 cổ phiếu này đã đóng góp cho VN-Index gần 10 điểm. Ngoài ra, VPB hôm nay tăng 4,1% cũng đóng góp tích cực cho chỉ số.

Thị trường giao dịch trong tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng”, chốt phiên với 179 mã giảm, chỉ 140 mã tăng. VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,56%) lên 1.785,11 điểm.

Trong khi HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,21%) xuống 272,21 điểm, UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (-0,49%) xuống 125,21 điểm.

Khối ngoại liên tục bán ròng trong tuần qua

Thị trường giao dịch không mấy sôi động với thanh khoản trên 3 sàn đạt hơn 693 triệu đơn vị, giá trị 16.235 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng với giá trị bán ròng trên 3 sàn gần 340 tỷ đồng.

Như vậy từ đầu tuần, khối này đã có tới 4/5 phiên bán ròng, chỉ có 1 phiên mua ròng nhẹ hơn 50 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng trong tuần lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng.

Việc khối ngoại liên tục bán ròng sau nâng hạng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù chứng khoán Việt Nam được dự báo có thể thu hút hàng tỷ USD sau nâng hạng, song những con số này phản ánh tiềm năng thu hút vốn trong một lộ trình dài thay vì lượng tiền lập tức đổ vào thị trường ngay sau nâng hạng.

“Ảnh hưởng của nâng hạng là sự công nhận đối với thị trường trong dài hạn, nhưng không nên quá kỳ vọng rằng nó sẽ mang lại một dòng tiền ồ ạt quanh thời điểm chính thức được nâng hạng" - ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc SGI Capital cho hay.

Theo vị chuyên gia, nghiên cứu diễn biến của nhiều thị trường từng được FTSE Russell nâng hạng cho thấy giai đoạn tích cực nhất thường xuất hiện trước khi sự kiện chính thức có hiệu lực, khi kỳ vọng của nhà đầu tư đã dần được phản ánh vào giá cổ phiếu. Sau đó, thị trường thường bước vào giai đoạn phân hóa, củng cố và tích lũy kéo dài khoảng 3–6 tháng.

Các chuyên gia cho rằng, việc bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số của FTSE Russell được chia thành bốn đợt, kéo dài đến tháng 9/2027, trong khi đó, áp lực bán từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu, đặc biệt ở các thị trường mới nổi. Do đó, tình trạng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể vẫn còn tiếp diễn thời gian tới.

Theo SGI Capital, những giai đoạn dòng vốn đổ mạnh vào các thị trường cận biên và mới nổi trong lịch sử thường hội tụ hai điều kiện: kinh tế toàn cầu tăng trưởng tích cực, với các thị trường mới nổi đóng vai trò dẫn dắt, đồng thời đồng USD bước vào chu kỳ tương đối yếu. Tuy nhiên, môi trường hiện tại vẫn chưa hội tụ đầy đủ những điều kiện này.

Chuyên gia SGI Capital kỳ vọng áp lực bán ròng sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới. Nếu lượng vốn rút ra thu hẹp, trong khi dòng tiền từ các quỹ thụ động bắt đầu được giải ngân và một phần vốn chủ động quay trở lại, thị trường có thể giảm bớt sức ép từ giao dịch của khối ngoại.