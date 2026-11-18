Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 18/11 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo các chỉ số đồng loạt giảm điểm. VN-Index mất 23,71 điểm, tương đương 1,37%, xuống 1.703,01 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán.

Trên HoSE, có 272 mã giảm giá, trong khi chỉ 64 mã tăng và 49 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan rộng ra nhiều nhóm ngành. Xét về tác động đến VN-Index, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 4,81 điểm của chỉ số.

Các mã VCB, VHM, VPB và LPB lần lượt kéo giảm 2,24 điểm, 1,70 điểm, 1,24 điểm và 1,05 điểm. BID và HPG cùng lấy đi 0,96 điểm, trong khi TCB, CTG và STB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực. Nhóm bất động sản cũng kém tích cực khi VIC giảm 1,21%, VHM giảm 1,62%; trong khi nhóm nguyên vật liệu ghi nhận HPG giảm 2,62%, GVR giảm 2,86%.

Ở chiều ngược lại, SAB đóng góp tích cực nhất với 0,16 điểm; KDH và HVN cùng đóng góp 0,13 điểm, MSB thêm 0,12 điểm. Một vài cổ phiếu khác tiêu biểu như MCH tăng 0,3%, SAB tăng 1,42%, còn một số mã như POW, OCB và HAG giữ được sắc xanh.

Thanh khoản ba sàn tăng trước áp lực thoát hàng. Ba sàn cả khớp lệnh và thỏa thuận đạt gần 19.000 tỷ đồng cho thấy cũng có dòng tiền sẵn sàng nhảy vào bắt đáy.

Nhìn chung, phiên 18/11 ghi nhận diễn biến điều chỉnh trên diện rộng, với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và các mã ngân hàng, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Khối ngoại bán ròng đột biến lên gần 1.200 tỷ trên cả ba sàn. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất KDH với 41,6 tỷ đồng, tiếp đến là FRT 21,9 tỷ đồng và BSR 21 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng 225,7 tỷ đồng, VIC bị bán 185,9 tỷ đồng; MBB, VCB và VHM cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán bán ròng 6,3 tỷ đồng cổ phiếu trên HoSE, bao gồm cả giao dịch thỏa thuận. Toàn thị trường ghi nhận 22 mã được mua ròng và 38 mã bị bán ròng.

Ở chiều mua, POW dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng lên tới 133,6 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Đứng thứ hai là CTG với 29,7 tỷ đồng, tiếp đến HPG đạt 19,1 tỷ đồng. MWG và MBB lần lượt được mua ròng 14,5 tỷ đồng và 14 tỷ đồng. Các mã khác trong nhóm mua ròng đáng chú ý gồm PVT (5,5 tỷ đồng), FRT (3,9 tỷ đồng), GEX (3,4 tỷ đồng), BMP (3,3 tỷ đồng) và TAL (2,8 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, ACB bị bán ròng mạnh nhất với 59 tỷ đồng. FPT đứng thứ hai với 33 tỷ đồng, tiếp theo là VPB với 28,3 tỷ đồng và VHM với 22,4 tỷ đồng. Tự doanh cũng bán ròng TCB (16,5 tỷ đồng), VCB (14,6 tỷ đồng), VNM (12,8 tỷ đồng), SHB (10,7 tỷ đồng), MSB (10,1 tỷ đồng) và KDH (9,8 tỷ đồng).

Như vậy, dù áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu lớn, lực mua đột biến tại POW đã góp phần cân bằng dòng tiền tự doanh trong phiên.