VN Index giảm 0,57% cuối phiên, cổ phiếu VIC chịu áp lực bán ròng thỏa thuận đột biến trên sàn HoSE

Thị trường chứng khoán trong nước giao dịch rung lắc xuyên suốt phiên ngày 25/11/2026. Chỉ số VN Index giằng co quanh mốc tham chiếu trong buổi sáng trước khi chịu sức ép bán gia tăng rõ rệt vào cuối phiên chiều. Đóng cửa giao dịch, VN Index giảm 9,69 điểm, tương ứng mức giảm 0,57%, lùi về mốc 1.687,45 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE ghi nhận sự cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.091 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 576 triệu cổ phiếu được sang tay.

Theo dữ liệu thống kê từ Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tạo sức ép lớn nhất lên tâm lý thị trường trên sàn HoSE khi áp lực xả hàng tăng mạnh. Tâm điểm của lực bán ròng tập trung tại cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) với giá trị bán ròng đột biến ước khoảng 4.800 tỷ đồng, đáng chú ý có hơn 18 triệu cổ phiếu được giao dịch thông qua phương thức thỏa thuận.

Xếp sau cổ phiếu VIC ở chiều bán ròng trên sàn HoSE là chứng chỉ quỹ FUEVFVND và cổ phiếu Tập đoàn Masan (MSN) với giá trị bán ròng lần lượt đạt 483 tỷ đồng và 123,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu gồm Chứng khoán VIX (VIX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HDB) và Hàng tiêu dùng Masan (MCH) cũng ghi nhận quy mô bán ròng dao động từ 42,8 tỷ đồng đến 59,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lực mua của khối ngoại trên sàn HoSE phân bổ khá khiêm tốn so với quy mô bán ra. Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị đạt 33,1 tỷ đồng. Hai mã xếp kế tiếp là Sabeco (SAB) và Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HCM) được mua ròng lần lượt 28,7 tỷ đồng và 27,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ba mã gồm Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Hà Đô (HDG) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) cũng được khối ngoại gom ròng trong khoảng từ 23,3 tỷ đồng đến 26,9 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng nhẹ 6,5 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 8 tỷ đồng tại thị trường UPCoM

Trái ngược với quy mô giao dịch đột biến trên sàn HoSE, dòng vốn ngoại trên hai thị trường còn lại duy trì trạng thái phân hóa với giá trị tương đối thấp. Trên sàn HNX, thống kê từ Vietcap cho thấy nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận giá trị mua ròng 6,5 tỷ đồng trong phiên ngày 25/11/2026.

Tại chiều mua trên sàn HNX, cổ phiếu Tổng công ty IDICO (IDC) dẫn đầu với giá trị mua ròng đạt 25,7 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco (HUT) và Tập đoàn C.E.O (CEO) với giá trị gom ròng lần lượt đạt 7,2 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) cũng ghi nhận lực mua ròng đạt 3,5 tỷ đồng.

Ở chiều bán trên sàn HNX, cổ phiếu Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 24,8 tỷ đồng. Kế tiếp là cổ phiếu Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) bị bán ròng 6,5 tỷ đồng và Chứng khoán MB (MBS) bị bán ròng 2,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu VGS, DXP và BVS cũng chịu áp lực bán ròng dao động từ 0,5 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đứng đầu chiều bán ròng với giá trị 4,6 tỷ đồng, tiếp theo là hai mã MSR và QNS bị bán ròng lần lượt 3,6 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng. Cổ phiếu F88 cũng ghi nhận mức bán ròng 1 tỷ đồng, trong khi các mã GCF, MML và SGP cùng bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.

Tại chiều mua trên UPCoM, cổ phiếu TIN dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng đạt 1,5 tỷ đồng. Theo sau là hai mã PCB và FOC cùng ghi nhận giá trị mua ròng 0,4 tỷ đồng, còn cổ phiếu PHP đạt giá trị mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.