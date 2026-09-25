Khối ngoại bán ròng, dòng tiền chuyển mạnh sang SBT và BSR

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 25/9, nối dài chuỗi rút vốn lên phiên thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, áp lực đã phân hóa đáng kể khi dòng tiền ngoại mua mạnh SBT, BSR và quay lại mua ròng VHM, trong khi chiều bán tập trung ở nhóm ngân hàng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý sau thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn mới theo lộ trình nâng hạng.

Riêng trên HOSE, khối ngoại mua vào 1.514,8 tỷ đồng và bán ra 1.768,8 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 254 tỷ đồng. Tính trên cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 229 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ ba liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này.

Dù vậy, cơ cấu giao dịch đã có thay đổi đáng kể so với phiên trước. VHM đảo chiều từ vị trí bị bán ròng mạnh nhất sang được mua ròng 41,46 tỷ đồng. Cổ phiếu đồng thời phục hồi 5,66%, đóng cửa ở 69.100 đồng. Trong khi đó, VIC vẫn bị bán ròng 77,69 tỷ đồng, dù thị giá tăng 0,87%.

Dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mạnh nhất vào SBT với 246,82 tỷ đồng, bỏ khá xa các mã còn lại. BSR đứng thứ hai với 108,22 tỷ đồng và cổ phiếu tăng 1,33%.

Vốn ngoại hướng đến nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất. Bên cạnh hai cổ phiếu đầu ngành đường và dầu khí, MSR được mua ròng 47,26 tỷ đồng, DCM 45,25 tỷ đồng và FRT 35,68 tỷ đồng. GEE, SHB, DGW và PVT cũng xuất hiện trong nhóm được giải ngân.

Khối ngoại giải ngân mạnh vào cổ phiếu SBT và BSR - Nguồn: Dstock

Trong khi đó, ngân hàng trở thành tâm điểm bán ròng. TCB dẫn đầu với 114,93 tỷ đồng, tiếp đến MSB 98,17 tỷ đồng. CTG, VPB, ACB và BID lần lượt bị bán ròng khoảng 40 - 62 tỷ đồng. Như vậy, 6/10 cổ phiếu nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất phiên thuộc dòng cổ phiếu ngân hàng.

HPG cũng bị bán ròng 78,6 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ cổ phiếu MSN sau phiên giải ngân ròng hơn 182 tỷ đồng liền trước./.