Diễn biến trái chiều tại nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng. Ảnh: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch ngày 17/11, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ khi áp lực bán xuất hiện sớm tại nhiều nhóm ngành chủ chốt. Trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm mất gần 13 điểm, lùi về 1.723 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu cải thiện. Tuy nhiên, sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối diễn biến thị trường trong phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index giảm hơn 10 điểm, xuống 1.727 điểm. HNX-Index mất 6,31 điểm, còn 248,6 điểm. Ngược chiều, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,37 điểm, lên 122,5 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt xấp xỉ 16.227 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch hơn 707 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt gần 5.657 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 14.961 tỷ đồng, tăng 26% so với phiên liền trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nghiêng về chiều bán, khi trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào 1.031 tỷ đồng và bán ra 1.468,5 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 438 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, FPT tiếp tục dẫn đầu với giá trị 147 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng cũng nằm trong danh sách bị bán mạnh, gồm VCB (102 tỷ đồng), MBB (65 tỷ đồng), STB (38 tỷ đồng), TCB (38 tỷ đồng), BID (36 tỷ đồng) và HDB (31 tỷ đồng). Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng VRE với giá trị 36 tỷ đồng.

Tại chiều mua ròng, MSN được mua ròng mạnh nhất với 147 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. POW, HPG, KDH và VNM lần lượt được mua ròng 54 tỷ đồng, 51 tỷ đồng, 44 tỷ đồng và 17 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng và dầu khí gây sức ép lên VN-Index

Áp lực giảm điểm tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản và dầu khí. VCB là mã tác động tiêu cực nhất khi giảm 2,07%, xuống 52.100 đồng/cổ phiếu, lấy đi gần 2 điểm của VN-Index.

Đây cũng là phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của VCB, đưa mã này xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Sau khi lập đỉnh 75.442 đồng/cổ phiếu vào ngày 14/1/2026, VCB đã giảm khoảng 31% về mức giá hiện tại.

GAS khiến VN-Index mất thêm 1,31 điểm khi giảm 3,71%, xuống 70.000 đồng/cổ phiếu. Các mã BSR, VHM và BID lần lượt lấy đi 1,2 điểm, 1,19 điểm và 1,03 điểm.

Nhóm dầu khí đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh. BSR giảm 4,72%, xuống 24.250 đồng/cổ phiếu; PVD mất 2,11%, PVT giảm 5,26% và PLX lùi 3,51%.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục ‘lao dốc’. Trong phiên giao dịch đầu tuần này, giá dầu Brent giảm 3,4 USD/thùng, tương đương 3,6%; dầu WTI mất 2,84 USD/thùng, tương đương 3,2%. Sang phiên ngày 17/11, vào lúc 13h10 (giờ Việt Nam), dầu WTI giao dịch ở mức 83,62 USD/thùng, giảm 0,85 USD/thùng, tương đương 1,01% so với giá đóng cửa phiên trước. Dầu Brent cũng giảm 0,69 USD/thùng, tương đương 0,75%, xuống 91,75 USD/thùng.

Giá dầu chịu sức ép khi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Trong báo cáo ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý 4 năm nay. Theo cơ quan này, xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, dù các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Ở nhóm công nghệ, FPT tiếp tục điều chỉnh 1,82%, xuống 48.500 đồng/cổ phiếu. Mã này lấy đi 0,35 điểm của VN-Index, đồng thời dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với hơn 531 tỷ đồng.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, MCH tăng 1,38%, đóng góp 0,5 điểm cho VN-Index. STB tăng 1,12%, lên 72.000 đồng/cổ phiếu, mang lại 0,32 điểm; POW tăng 3,11%, đóng góp 0,26 điểm. VPL, KDH và HDB cũng lần lượt đóng góp 0,2 điểm, 0,15 điểm và 0,14 điểm.

VIC có thời điểm giảm trong phiên sáng nhưng hồi phục về cuối ngày, đóng cửa tại mức tham chiếu 248.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị giao dịch của mã này đạt gần 382 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 381 mã giảm giá, trong đó có 21 mã giảm sàn. Ở chiều tăng, có 241 mã, gồm 15 mã tăng trần; 883 mã giữ giá tham chiếu.

Tại nhóm tài chính - ngân hàng, nhiều cổ phiếu giao dịch dưới mốc tham chiếu như LPB, TCB, CTG, MBB, VPB và EIB. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh gồm MSB, VIX và VND. SSI, SHB, TPB, HCM đóng cửa tại giá tham chiếu.

Nhóm công nghiệp và nguyên vật liệu cũng chịu sức ép điều chỉnh. GEX giảm 3,3%, xuống 20.500 đồng/cổ phiếu; GMD mất 2,63%, còn HPG giảm nhẹ 0,24%, xuống 21.000 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm bất động sản, bên cạnh mức giảm của VHM, NLG cũng lùi 1,86%, còn 23.800 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 1,65%. Ngược chiều, DIG tăng 1,49%;TCH +1,53%; NVL +0,48%; CEO +2,56%; DXG +1,83%;...

Một số cổ phiếu tiêu dùng cũng giữ được sắc xanh, gồm MSN +0,28%; MWG +0,27%; DBC +3,35%;...