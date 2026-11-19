Kết phiên giao dịch 19-11, VN Index giảm 13,4 điểm (0,79%), xuống còn 1.689,6 điểm. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 207 mã giảm, trong khi chỉ có 107 mã tăng. Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, CTG, VHM, BSR, LPB, FPT, STB, VNM... Ở chiều ngược lại, lực đỡ từ HVN, GEE, BID, NAB và GVR không đủ giúp chỉ số đảo chiều.

Đáng chú ý, dù VN Index đã có nhịp điều chỉnh khá mạnh trong những phiên gần đây, dòng tiền bắt đáy vẫn chưa xuất hiện rõ nét. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 652,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 15.000 tỷ đồng. Mức thanh khoản này cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát thay vì mạnh tay giải ngân khi xu hướng ngắn hạn chưa ổn định.

Một trong những yếu tố gây sức ép lớn nhất lên thị trường là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong đó, FPT tiếp tục là tâm điểm xả hàng với giá trị bán ròng khoảng 272 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như ACB, VCB, MBB, CTG, HDB và MSB cũng nằm trong danh sách bị khối ngoại bán ròng.

Việc vốn ngoại liên tục rút khỏi nhóm cổ phiếu dẫn dắt không chỉ tạo áp lực trực tiếp lên chỉ số mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trong nước. Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung, thị trường khó hình thành nhịp hồi phục bền vững.

VN Index đánh mất mốc 1.700 điểm sau nhiều phiên giằng co là tín hiệu không tích cực đối với xu hướng ngắn hạn. Đặc biệt, sự suy yếu đồng thời của nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ khiến thị trường thiếu vắng lực đỡ cần thiết.

Tuy nhiên, thanh khoản chưa tăng đột biến trong các phiên giảm cũng cho thấy áp lực bán chưa chuyển thành trạng thái hoảng loạn trên diện rộng. Diễn biến hiện tại phần nào phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư khi chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền mới.

Trong những phiên tới, VN Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.680-1.690 điểm. Nếu lực cầu cải thiện và áp lực bán từ khối ngoại hạ nhiệt, thị trường có cơ hội xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng trở lại mốc 1.700 điểm. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này không được giữ vững, rủi ro chỉ số tiếp tục điều chỉnh sẽ gia tăng.

Ở thời điểm hiện tại, diễn biến thanh khoản và giao dịch của khối ngoại vẫn là 2 yếu tố cần theo dõi sát. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy cao, tránh mua đuổi trong những nhịp hồi ngắn và ưu tiên quản trị rủi ro danh mục.

VN Index dù lùi xuống dưới 1.700 điểm, nhưng tín hiệu xác nhận dòng tiền quay trở lại vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, một phiên hồi phục đơn lẻ, nếu có, chưa đủ để khẳng định thị trường đã kết thúc nhịp điều chỉnh.