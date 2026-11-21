Anh Lâm Tấn Nhựt giới thiệu vườn giống sương sâm của cơ sở Sương Sâm Đồng Nai.

Làm giàu từ cây sương sâm

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lâm Tấn Nhựt ở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nhận thấy cuộc sống ở thành phố còn chật vật, năm 2016, anh quyết định cùng vợ về quê lập nghiệp. Quyết định đó khiến bạn bè anh rất bất ngờ, bởi phía trước là hành trình khởi nghiệp đầy thử thách.

Những ngày đầu trở về quê, anh Nhựt loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp với tiêu chí chọn mô hình ít người làm nhưng mang lại giá trị kinh tế cao. Trong quá trình tìm hiểu, anh biết đến cây sương sâm vốn là loài cây dùng để chế biến thạch giải khát và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhận thấy tiềm năng phát triển của loại cây này, anh quyết định gây dựng vườn cây giống mang tên Sương Sâm Đồng Nai.

Con đường đến với thành công không hề dễ dàng, phải mất gần 2 năm thử nghiệm, anh Nhựt mới làm chủ được kỹ thuật ươm giống bằng hạt. Đến nay, vườn sương sâm của anh đã mở rộng hơn 3 ngàn m2, trong đó khoảng 1 ngàn m2 cây giống, còn lại là cây thành phẩm. Vườn trồng chủ yếu là giống sương sâm lông với đặc điểm lá to hình trái tim, màu xanh đậm và cho độ đông đặc cao khi chế biến thành thạch.

Theo anh Nhựt, cây sương sâm thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, có khả năng chịu hạn tốt, phát triển mạnh trong điều kiện đủ ẩm. Cây cần nhiều nước để sinh trưởng nhưng không chịu được ngập úng. Nếu trồng ở vùng đất thấp trũng, người trồng bắt buộc phải lên liếp. Sau từ 5-6 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch lá. Tùy điều kiện chăm sóc, 1 ngàn m2 có thể thu nhiều vụ trong năm với sản lượng từ 2-4 tấn lá, doanh thu đạt từ 200-240 triệu đồng.

“Diện tích trồng ở Đồng Nai chưa nhiều nên nguồn cung lá sương sâm trên thị trường còn khan hiếm. Lá được thương lái thu mua với giá bán dao động từ 80-100 ngàn đồng/kg. Nhờ đó, trồng sương sâm mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với nhiều loại cây trồng khác” - anh Nhựt chia sẻ.

Ngoài thu hoạch lá, hằng năm, vườn Sương Sâm Đồng Nai cung cấp khoảng 200 ngàn cây giống cho thị trường với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở miền Tây và các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển thương hiệu thạch sương sâm

Không chỉ phát triển sản xuất cho gia đình, anh Nhựt còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và liên kết tiêu thụ lá sương sâm cho nhiều hộ trồng khác. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng cho gần 10 hộ dân ở các phường, xã: Xuân Lộc, Tân Phú, Xuân Phú và Định Quán với tổng diện tích trồng khoảng 1,5ha.

Một trong những hộ trồng sương sâm bước đầu có thu nhập ổn định là bà Võ Thị Thu Rớt (ở khu phố Suối Cát, phường Xuân Lộc). Vườn sương sâm của gia đình bà Rớt có diện tích khoảng 2 ngàn m2, đang trong thời kỳ cho thu hoạch lá. Mỗi tháng, khu vườn cho thu hoạch 3 lần, với sản lượng khoảng 200kg lá tươi. Bà Rớt cho hay: “Nếu được chăm sóc tốt, loại cây này có thể cho thu hoạch kéo dài trong nhiều năm”.

Với mong muốn xây dựng thương hiệu cho riêng mình, anh Nhựt đã liên kết với nhiều hộ dân để thu mua nguyên liệu sản xuất thạch sương sâm, cung cấp cho các điểm du lịch và quán nước. Mới đây, anh đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm với tên gọi “Sương Sâm Đất Việt”.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế của cây sương sâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Xuân Lộc Nguyễn Thành Tân cho biết: “Đây là cây trồng mới, có nhiều tiềm năng phát triển trên địa bàn phường. Mô hình sản xuất cây giống và thạch sương sâm của gia đình anh Lâm Tấn Nhựt có triển vọng rất lớn, mở ra hướng làm giàu đối với người dân địa phương”.