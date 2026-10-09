Khởi nghiệp từ tiềm năng quê hương

Anh Trần Đình An khởi nghiệp với mô hình “Mỳ Quảng Đại Lộc Mười Bá" với mong muốn gìn giữ và phát huy giá trị món mỳ Quảng truyền thống. Ảnh: NVCC

Lưu giữ hương vị quê nhà

Anh Trần Đình An (phường Hòa Cường) là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu với mô hình khởi nghiệp “Mỳ Quảng Đại Lộc Mười Bá” tại 63 Tố Hữu. Xuất phát từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống và mong muốn lưu giữ hương vị quê nhà, anh từng bước xây dựng thương hiệu mỳ Quảng mang đậm nét đặc trưng, tạo được sự tin tưởng của khách hàng.

Hiện quán phục vụ nhiều món như mỳ tôm, mỳ bò, mỳ gà, mỳ cá lóc, với giá từ 25.000 đồng/tô. Mỗi ngày, quán bán khoảng 80 - 100 suất.

Chú trọng giữ được hương vị đặc trưng của mỳ Quảng truyền thống để người dân địa phương cũng như du khách có cơ hội thưởng thức món ăn mang đậm hương vị quê nhà. Dầu phụng là một trong những nguyên liệu góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn. Anh Trần Đình An, chủ cơ sở Mỳ Quảng Đại Lộc Mười Bá

Bên cạnh chú trọng chất lượng món ăn, anh An đầu tư xây dựng không gian quán mang sắc màu Hội An, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc cho thực khách khi thưởng thức món ăn truyền thống. Theo anh An, việc kết hợp ẩm thực với không gian văn hóa cũng là cách để giới thiệu nét đặc trưng của xứ Quảng đến du khách.

Không gian “Mỳ Quảng Đại Lộc Mười Bá” mang sắc màu phố cổ Hội An, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc cho thực khách. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đại diện Đoàn phường Hòa Cường cho hay, anh An tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, chương trình an sinh xã hội và đồng hành cùng phong trào thanh niên tại địa phương. Từ mô hình khởi nghiệp của mình, anh góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, khơi dậy ý thức lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Nâng tầm sản vật

Tại xã Hòa Tiến, chị Nguyễn Ngọc Kim Anh, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026, lựa chọn cách làm mới từ nghề nấu rượu nếp truyền thống được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chị Nguyễn Ngọc Kim Anh dành trọn tâm huyết cho rượu nếp gạo với hy vọng giữ gìn hương vị truyền thống. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tháng 12/2022, Kim Anh bắt đầu xây dựng mô hình sản xuất đồ uống lên men từ nếp và trái cây. Đến tháng 2/2023, Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ VIANA chính thức được thành lập.

Với diện tích sản xuất khoảng 100m2, cơ sở hiện đạt công suất khoảng 6.000 lít thành phẩm/năm, phát triển nhiều sản phẩm như rượu nếp sữa, rượu nếp cẩm, rượu nếp truyền thống, rượu chuối lên men cùng các sản phẩm nông sản chế biến. Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương.

Sản phẩm rượu nếp sữa Ái Lâm được sản xuất theo phương pháp lên men truyền thống, kết hợp với máy móc và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chị Kim Anh chia sẻ, hiện nay, gia đình chị kết hợp phương pháp lên men truyền thống với máy móc và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại. Từ khâu lựa chọn, chuẩn hóa nguyên liệu đến kiểm soát nhiệt độ, thời gian lên men, vệ sinh và đóng gói từng bước hoàn thiện, giúp sản phẩm ổn định hơn về chất lượng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng truy xuất nguồn gốc, cải tiến bao bì, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống và tạo hướng đi mới cho nông sản địa phương.

Phát triển dược liệu

Với khát vọng phát triển kinh tế trên quê hương, chị Võ Thu Thủy (SN 1993, xã Tam Anh) xây dựng mô hình “Đông Trùng Hạ Thảo Duy Lợi”, đồng thời là thành viên sáng lập Hợp tác xã Nông nghiệp - Dược liệu Tam Anh Nam.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp, chị chủ động tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi trồng nấm dược liệu, từng bước làm chủ quy trình sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với khát vọng phát triển kinh tế ngay trên quê hương, chị Võ Thu Thủy xây dựng mô hình Đông Trùng Hạ Thảo Duy Lợi. Ảnh: NVCC

Chị Thủy cho hay, toàn bộ quá trình từ chuẩn bị nguyên liệu, nuôi cấy, chăm sóc đến thu hoạch đều được cơ sở thực hiện theo quy trình khép kín, kiểm soát các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Ngoài ra, sử dụng các nguyên liệu hữu cơ như: nhộng tằm, gạo lứt, nước dừa... để làm giá thể nuôi trồng, hướng đến tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Từ khi cấy giống đến thu hoạch mất khoảng 80 - 85 ngày. Trong suốt quá trình này, phòng nuôi được duy trì trong điều kiện vô trùng nhằm hạn chế nấm nhiễm bệnh. Các hũ nấm được theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện, tách riêng và xử lý những hũ có dấu hiệu hư hại, tránh lây nhiễm sang các hũ khác. Mỗi quý thu hoạch được 10 - 12kg thành phẩm.

Chị Võ Thu Thủy tích cực đồng hành cùng phong trào thanh niên tại địa phương. Ảnh: NVCC

Song song với việc duy trì các sản phẩm như nấm tươi, nấm khô, chị Thủy nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm nhằm đa dạng hóa đầu ra và đáp ứng nhu cầu thị trường như: đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong, bột đông trùng hạ thảo...

Đồng thời, tại Hợp tác xã Nông nghiệp - Dược liệu Tam Anh Nam, các thành viên còn sản xuất, chế biến nhiều sản phẩm nông nghiệp, dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước xây dựng sản phẩm có chất lượng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

[VIDEO] - Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp từ tiềm năng quê hương: