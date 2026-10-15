Khởi nghiệp từ nghề truyền thống gia đình

Nguyễn Ngọc Kim Anh kiểm tra sản phẩm rượu nếp trước khi đóng gói. Ảnh: PHƯỚC AN

Vừa qua, Kim Anh vinh dự là cá nhân duy nhất của Đà Nẵng được Trung ương Đoàn tuyên dương Giải thưởng Lương Định Của năm 2026.

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn năm 2019, Kim Anh khởi đầu sự nghiệp bằng mảng kinh doanh dịch vụ lưu trú với thu nhập ổn định. Nhận thấy Đà Nẵng là đô thị du lịch năng động với lượng du khách đông đảo, chị quyết định chuyển hướng sang sản xuất đồ uống lên men truyền thống.

Đây là ý tưởng được tiếp nối từ truyền thống gia đình, với cả bà ngoại và mẹ đều có nhiều năm kinh nghiệm ủ rượu nếp thủ công.

Năm 2022, Kim Anh khởi nghiệp từ nguồn vốn hỗ trợ của gia đình và khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời gian đầu, chị gặp nhiều thử thách do thiếu kinh nghiệm quản lý, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nghiêm ngặt của ngành đồ uống có cồn. Dù vậy, nhờ sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn, chị đã từng bước vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị để chuẩn hóa quy trình sản xuất.

Năm 2023, Kim Anh mở rộng quy mô khi thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ VIANA. Xưởng sản xuất tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) được trang bị đồng bộ từ máy nấu nếp, chảo trộn đến hệ thống đóng gói, chiết rót và bảo quản hiện đại.

Nhờ kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu, nhiệt độ ủ đến an toàn thực phẩm, cơ sở đạt công suất khoảng 6.000 lít thành phẩm/năm. Các dòng sản phẩm chủ lực hiện nay gồm: rượu nếp sữa, rượu nếp cẩm, rượu nếp truyền thống, rượu chuối lên men và nông sản chế biến.

Thương hiệu Rượu nếp Ái Lâm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được công nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống phân phối gồm 13 điểm bán tại các đại lý, siêu thị, khu nghỉ dưỡng, đồng thời phủ sóng rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử.

Tính chung giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương và thu hút thêm 5 lao động thời vụ vào các dịp cao điểm.

Sản phẩm Rượu nếp Ái Lâm xuất sắc đoạt giải Ba hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp” thành phố Đà Nẵng năm 2024 và lọt vào Top 3 chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” cùng năm. Đến tháng 7/2025, thương hiệu bước đầu xuất khẩu thành công sang thị trường Lào.

Kim Anh bộc bạch: “Những khó khăn ngày đầu là thử thách rèn luyện bản lĩnh và giúp tôi kiên trì với con đường đã chọn. Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 được Trung ương Đoàn vinh danh không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất. Thời gian tới, mục tiêu của tôi là đưa sản phẩm vươn xa sang thị trường Thái Lan và Trung Quốc”.

Ông Nguyễn Kế Hiệp, Phó Phòng Kinh tế xã Hòa Tiến nhận định, các dòng sản phẩm của Kim Anh đạt độ hoàn thiện cao về hương vị, mẫu mã bao bì và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đăng ký chứng nhận OCOP 3 sao cho hai sản phẩm mới là rượu nếp cẩm lên men và mứt vỏ chanh.