Từ nghề làm chả cá truyền thống, bà Nguyễn Thị Mỹ Đình Quang (thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh) đã mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước mở rộng thị trường, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Giữ hương vị chả cá truyền thống

Cơ sở sản xuất chả cá của bà Quang tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Trước đây, vợ chồng bà Quang phụ giúp cha mẹ thu mua hải sản tại cảng cá Đại Lãnh. Sẵn có cá tươi, bà làm chả cho gia đình thưởng thức. Thấy chả cá thơm ngon, nhiều người thân, hàng xóm khuyến khích bà làm bán. Năm 2015, bà bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm chả cá. Ban đầu, vợ chồng bà chỉ làm khoảng 10 - 20kg chả cá/ngày, chủ yếu bán cho người quen. Sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, giới thiệu cho nhau nên lượng khách dần tăng lên. “Bí quyết để có mẻ chả cá ngon nằm ở chất lượng nguyên liệu. Tôi làm chả từ cá tươi được đánh bắt trong ngày, thu mua trực tiếp tại cảng cá Đại Lãnh và chế biến theo phương pháp truyền thống của địa phương. Chả cá không sử dụng chất bảo quản hay chất tạo dai nhằm giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của cá biển”, bà Quang cho biết.

Qua quá trình sản xuất, bà Quang dần rút ra kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm chất lượng.

Để có được chất lượng sản phẩm ổn định, vợ chồng bà đã trải qua không ít khó khăn. Thời gian đầu, các công đoạn từ sơ chế, xay cá đến chiên, hấp chả đều được thực hiện thủ công. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, có những mẻ chả cá không đạt yêu cầu phải bỏ đi. Vào những thời điểm thời tiết không thuận lợi, nguồn cá tuy tươi nhưng chất lượng thịt không tốt cũng khiến chả cá thành phẩm không đạt yêu cầu. Từ những lần thất bại, bà dần tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh cách chế biến. Ông Nguyễn Văn Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Do thường xuyên đi qua xã Đại Lãnh nên tôi hay ghé mua chả cá tại cơ sở của bà Quang. Chả cá ở đây ngon, có vị ngọt tự nhiên, hợp khẩu vị nên bạn bè tôi nhiều lần nhờ mua giúp”.

Tạo việc làm cho lao động địa phương

Bà Quang sử dụng máy chiên chả cá nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Năm 2023, nhận thấy nhu cầu thị trường tăng, vợ chồng bà đầu tư khoảng 70 triệu đồng mua máy xay cá, máy chiên và máy hấp nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất, đồng thời đăng ký hộ kinh doanh. Hiện nay, cơ sở sản xuất trung bình khoảng 80kg chả cá/ngày. Các sản phẩm chả cá được chế biến từ nhiều loại cá như: Cá nhồng, cá mối, cá liệt lợ, cá thu… Giá bán sỉ dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/kg tùy loại. Hiện nay, sản phẩm của gia đình bà được bán cho khách hàng tại Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế… Sau khi trừ các chi phí, mỗi năm bà thu về hơn 220 triệu đồng.

Bà ĐOÀN THỊ KIM SĂN - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Lãnh: Hiện nay,xã có 20 hộ tham gia sản xuất chả cá, trong đó cơ sở của gia đình bà Quang là hộ duy nhất do phụ nữ làm chủ. Cơ sở không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Bà Quang là tấm gương để hội viên phụ nữ học tập, mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Cơ sở sản xuất chả cá của bà Quang còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Vào những thời điểm có nhiều đơn hàng, bà thuê thêm lao động thời vụ với tiền công 25.000 đồng/giờ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trâm (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh) chia sẻ, trước đây bà làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng thu nhập bấp bênh. Từ khi trở về địa phương làm việc tại cơ sở sản xuất chả cá của bà Quang, bà có công việc và nguồn thu nhập ổn định.

Bà Quang giới thiệu, bán chả cá cho khách hàng.

Hiện nay, bà Quang đã hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình OCOP; thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu với mong muốn xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần phát triển nghề làm chả cá truyền thống tại địa phương.