Không dừng ở ý tưởng, nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Khánh Hòa đang từng bước đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề của sản xuất và đời sống. Từ nâng cao giá trị nông sản đến phát triển nguyên liệu giảm phát thải trong chăn nuôi, các dự án cho thấy tiềm năng thương mại hóa và mở ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp (DN).

Áp dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm

Trong nhiều năm qua, nông sản Việt Nam chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng chưa cao, thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Từ thực tế đó, ông Phạm Lê Văn - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ lên men FermenTech (phường Phan Rang) đã lựa chọn công nghệ lên men làm hướng đi để nâng tầm nông sản Việt. Thay vì chỉ bán nguyên liệu đầu vào, DN tập trung nghiên cứu, chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có hương vị đặc trưng và giá trị cao hơn.

Ông Phạm Lê Văn giới thiệu bồn lên men chuyên dụng 3 lớp ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo ông Văn, mỗi loại nông sản đều có đặc tính riêng, đòi hỏi công thức, chủng vi sinh vật và các thông số lên men phù hợp. Vì vậy, công ty ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa toàn bộ quá trình, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm công thức đến thiết kế thiết bị và xây dựng quy trình sản xuất. Hệ thống lên men thông minh giúp kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật, tạo môi trường tối ưu cho vi sinh vật phát triển, đồng thời lưu trữ dữ liệu để truy xuất toàn bộ quá trình sản xuất. Qua đó, DN vừa nâng cao hiệu suất lên men, vừa kiểm soát chất lượng và giữ lại tối đa các thành phần dinh dưỡng có lợi trong nguyên liệu. Điển hình là dự án chế biến giấm táo. Nhờ ứng dụng hệ thống lên men thông minh, thời gian được rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 2 tháng trên mỗi mẻ sản xuất; sản lượng đạt khoảng 360 lít/tấn táo, tăng 43% so với trước đây. Công suất cung ứng có thể đạt 10.000 lít/tháng. Đến nay, công ty đã lắp ráp 3 dây chuyền nhà máy lên men thông minh và nâng cấp một nhà máy sản xuất giấm táo, mang lại doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng trong năm 2026.

Không chỉ hướng đến nâng cao giá trị nông sản, một dự án khác của Công ty TNHH Trí Tín Nha Trang (phường Nha Trang) còn đặt mục tiêu góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi. Đó là nghiên cứu nuôi rong đỏ Asparagopsis làm nguyên liệu bổ sung vào thức ăn gia súc, giúp giảm lượng khí methane phát sinh trong quá trình tiêu hóa của bò. Theo ông Lê Minh Trí - Phó Giám đốc công ty, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, việc bổ sung một lượng nhỏ rong Asparagopsis vào khẩu phần ăn của bò có thể giúp giảm từ 30% đến 98% lượng khí methane thải ra từ phân bò, tùy điều kiện và tỷ lệ bổ sung. Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang chịu áp lực chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững. Điểm thuận lợi là Khánh Hòa có sẵn loài rong này. Tuy nhiên, để chủ động nguồn nguyên liệu và bảo đảm chất lượng, DN đã nghiên cứu công nghệ nuôi rong trong bể kín trên bờ. Phương thức này giúp kiểm soát các điều kiện sinh trưởng, hạn chế phụ thuộc vào thời tiết và có thể duy trì sản xuất quanh năm. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, đối tác đến từ Australia đã đến làm việc và bày tỏ mong muốn mua rong khô của DN để cung ứng cho thị trường. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng thương mại hóa một sản phẩm mới, đồng thời khẳng định tiềm năng của hướng nghiên cứu gắn với kinh tế xanh.

Đây là 2 trong số 15 dự án được lựa chọn tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Khánh Hòa 2026”. Điểm chung của các dự án không chỉ nằm ở ý tưởng ứng dụng công nghệ, mà còn ở khả năng nhận diện nhu cầu thị trường, giải quyết những hạn chế trong sản xuất và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường.

Tiếp sức để các dự án phát triển

Theo Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Phượng - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững Ecotech, 15 dự án vào vòng chung kết năm nay đều thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp gắn với tình yêu quê hương và khát vọng đưa sản phẩm địa phương ra thị trường. Đáng chú ý, nhiều dự án đã có doanh thu, cho thấy khả năng thương mại hóa và tiềm năng phát triển. Tiến sĩ Hồng Phượng kỳ vọng, thông qua cuộc thi, các dự án sẽ tiếp tục được tư vấn, bồi dưỡng, tham gia chương trình ươm tạo phù hợp để từng bước phát triển thành những DN khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, mong muốn tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ trực tiếp về cơ chế, tài chính và kết nối chuyên gia, giúp các dự án tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển; đặc biệt là tạo điều kiện để những dự án tiêu biểu phát triển thành sản phẩm có giá trị để tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Thực tế, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Khánh Hòa đang từng bước mở rộng. Qua 2 năm tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (2025 - 2026), có 73 dự án đăng ký tham gia, trong đó 25 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết. Tỉnh đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu cho 57 lượt dự án, DN; bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi và hỗ trợ 32 lượt DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia hội chợ, triển lãm quy mô quốc gia. Đến nay, tỉnh cũng đã công nhận 1 trung tâm hỗ trợ và 2 chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn về vốn đầu tư mạo hiểm, cơ chế hỗ trợ tài chính và công tác liên thông dữ liệu. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên thông về khởi nghiệp sáng tạo; kết nối với mạng lưới chuyên gia cố vấn quốc gia và các quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ các dự án tiếp cận nguồn lực. Đồng thời, kêu gọi các viện, trường và cộng đồng DN lớn đẩy mạnh hợp tác công - tư, hình thành không gian làm việc chung, môi trường thử nghiệm và trở thành những khách hàng đầu tiên của dự án khởi nghiệp, giúp các dự án kiểm chứng, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường. Tỉnh cam kết duy trì môi trường thể chế minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành, tiếp sức cho những cá nhân, DN dám tiên phong giải quyết những “bài toán khó” của địa phương.

MÃ PHƯƠNG