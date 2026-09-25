Khởi nghiệp nông nghiệp: Nâng tầm sản phẩm đặc trưng

Với mong muốn quảng bá đặc sản quê hương, anh Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Senvia Food (xã Mỹ Lợi) đã quyết định KN với các sản phẩm trái cây sấy dẻo.

Anh Nguyễn Phú Tân khởi nghiệp với mô hình xoài sấy “mộc”.

Hơn 1 năm qua, anh Tân tập trung sản xuất trái cây sấy dẻo “mộc” mang thương hiệu Tropifru. Anh chọn hướng đi riêng cho mình, đó là sản xuất trái cây sấy không đường, giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp (DN) chú trọng tìm kiếm nguồn nguyên liệu sạch, sản xuất theo hướng hữu cơ. Trong đó, công ty liên kết thu mua xoài cát chu tại vùng trồng của Tổ hợp tác sản xuất dịch vụ xoài Bà Két (xã Mỹ Thọ), nơi sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. “Sau khi sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, chúng tôi đẩy mạnh sản xuất. Từ đó, sản lượng cũng tăng dần”, anh Tân chia sẻ.

Hiện cơ sở đã đầu tư 2 máy sấy, công suất mỗi lần khoảng 150 kg nguyên liệu tươi. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là xoài sấy, Topifu phát triển thêm ổi hồng sấy ớt hiểm và chuối già sấy. Nguyên liệu được thu mua tại địa phương, bảo đảm yêu cầu sản xuất. Trung bình mỗi tuần, cơ sở sử dụng khoảng 1,2 tấn trái cây nguyên liệu.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm Topifu bước đầu tiếp cận khách du lịch quốc tế thông qua các cửa hàng đặc sản tại Đà Nẵng. Theo anh Tân, khách nước ngoài khá ưa chuộng xoài hữu cơ sấy dẻo. Thời gian tới, DN đẩy mạnh kết hợp giữa thương mại điện tử và hệ thống nhà phân phối để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.

Tropifru định hướng xây dựng riêng dòng sản phẩm từ nguồn xoài của Tổ hợp tác sản xuất dịch vụ xoài Bà Két thành một dòng “xoài sấy di sản”. Đây sẽ là dòng sản phẩm đặc biệt, được phân biệt với các sản phẩm xoài sấy phổ thông nhằm giữ lại câu chuyện, giá trị và dấu ấn của vùng nguyên liệu cũng như người nông dân đã gắn bó với cây xoài.

Bên cạnh đó, DN tiếp tục liên kết với các tổ sản xuất xoài an toàn trên địa bàn Đồng Tháp để xây dựng dòng sản phẩm trung cấp. Dòng sản phẩm này sẽ được đưa mạnh lên các kênh thương mại điện tử với mức giá phù hợp hơn. Qua đó, DN có thể mở rộng phân khúc khách hàng…

Cũng lựa chọn nông nghiệp làm hướng KN, anh Nguyễn Myxso VinaSEC, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chăn nuôi Hoàng Gia Huy (xã Lương Hòa Lạc) chọn một sản phẩm khá đặc trưng là trứng gà ác. Đây là vật nuôi có thế mạnh tại địa phương.

Sau khi tốt nghiệp ngành Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, năm 2019, anh VinaSEC bắt đầu KN với quy mô 10.000 gà ác đẻ trứng thương phẩm. Để phát triển bền vững, DN xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, chủ động con giống và liên kết với các công ty cung cấp thức ăn, vắc-xin, thuốc thú y uy tín. Gà được nuôi theo quy trình an toàn sinh học; chuồng trại bảo đảm vệ sinh, thức ăn không chứa kháng sinh và chất cấm. Đồng thời, tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế thuốc kháng sinh.

Từ quy mô ban đầu, đến nay trang trại chính của công ty đã nâng lên khoảng 70.000 con gà ác đẻ. Không chỉ mở rộng sản xuất, DN còn liên kết với 50 trại chăn nuôi theo chuỗi, với tổng quy mô khoảng 300.000 con.

Điểm đáng chú ý của mô hình là KN không chỉ dừng lại ở phát triển một DN, mà còn tạo ra hệ sinh thái liên kết với người chăn nuôi. Công ty cam kết bao tiêu 100% sản phẩm theo giá thị trường, kể cả khi thị trường khó khăn hoặc cung vượt cầu. Đồng thời, đơn vị hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tư vấn thú y cho các trang trại liên kết…

Nhờ kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, năm 2023, trứng gà ác mang thương hiệu Hoàng Gia Huy được chứng nhận OCOP 3 sao. DN đồng thời xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, kiểm soát chất lượng từ trang trại đến bàn ăn. Hiện sản phẩm được cung cấp cho các chuỗi siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và phân phối qua hệ thống đại lý ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Có thể nhận thấy, điểm chung của 2 mô hình nêu trên là xuất phát từ những sản phẩm quen thuộc của nông nghiệp địa phương, nhưng không dừng lại ở cách làm truyền thống. Những người trẻ đã tìm cách nâng cao giá trị bằng chế biến, xây dựng thương hiệu, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường. Những mô hình trên là số ít trong những mô hình KN thành công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.