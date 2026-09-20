Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Từ giáo dục đại học đến giá trị xã hội

Hội thảo toàn quốc “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học” tại Hội trường Đại học Huế

Chiều 18/9/2026, tại Hội trường Đại học Huế, Hội thảo toàn quốc “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học” quy tụ hơn 500 đại biểu, mở ra không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các quỹ đầu tư. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm đưa tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của thế hệ trẻ trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tham dự Hội thảo có: TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang; ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Phạm Hồng Quất, đại diện Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố Huế.

Với sự tham gia của đại diện 24 đại học, trường đại học, học viện và 10 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, doanh nghiệp trên cả nước, Hội thảo tập trung vào ba câu hỏi lớn: “Dạy cái gì?”, “Dạy như thế nào?” và “Ai dạy?”. Các nội dung xoay quanh xu thế giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phương pháp đào tạo, ứng dụng Generative AI, năng lực giảng viên và kết nối đại học với doanh nghiệp.

Kết nối tri thức, công nghệ với nhu cầu thực tiễn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, nhấn mạnh giáo dục đại học thế giới đang chứng kiến những bước chuyển dịch mang tính lịch sử. Đại học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là nơi tạo ra tri thức mới, phát triển các giải pháp công nghệ và nuôi dưỡng tư duy đổi mới sáng tạo ở những người trẻ. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhà trường không phải là một phong trào hữu hạn mà là chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, những chuyển biến nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với giáo dục đại học.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội thảo

Trong bối cảnh đó, đại học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn cần trở thành môi trường hình thành ý tưởng, phát triển công nghệ, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội.

Đối với Huế, Đại học Huế có lợi thế về đội ngũ nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và nguồn lực tri thức. Việc phát huy nguồn lực này có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Thành phố Huế kỳ vọng Đại học Huế tiếp tục đóng vai trò hạt nhân, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế. Thành phố cũng khẳng định sẵn sàng đồng hành, kết nối nhu cầu phát triển với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để các ý tưởng, dự án được thử nghiệm, ươm tạo và phát triển.

Liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Thực tiễn hơn 10 năm tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thấy sinh viên Đại học Huế có nhiều ý tưởng và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đây là cơ sở để tiếp tục khai thác tiềm năng nguồn nhân lực trẻ, đồng thời nâng cao vai trò của giáo dục đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Điểm đáng chú ý tại Hội thảo là việc ứng dụng nền tảng công nghệ tương tác thời gian thực, cho phép đại biểu khảo sát, phản hồi và bình chọn trực tuyến. Kết quả được sử dụng trực tiếp trong các phiên thảo luận, qua đó tăng tính tương tác và gắn nội dung trao đổi với nhu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng cố vấn cấp cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đại học Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại học Huế ra mắt Hội đồng Cố vấn cấp cao về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ký kết thỏa thuận hợp tác với VSV Foundation, BK-Holdings, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH) và Công ty TNHH Citares.

Các hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới chuyên gia, nguồn lực đầu tư và các kênh hỗ trợ cho quá trình hình thành, ươm tạo, phát triển dự án khởi nghiệp trong trường đại học.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Từ góc độ phát triển bền vững, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học không chỉ hướng tới tạo ra doanh nghiệp mới mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ và tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn. Khi Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng tham gia, tri thức có thêm cơ hội được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng. Đây là nền tảng để Huế từng bước phát huy nguồn lực tri thức, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển xanh, bền vững và lâu dài./.