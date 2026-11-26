Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026):

Khu di tích căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình - không gian lưu giữ lịch sử của một thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp. Ảnh: Hoàng Đông

Dựng căn cứ giữa vùng chiêm trũng

Đầu năm 1886, với sự lấn lướt và xâm lăng ngày càng mạnh mẽ của thực dân Pháp, hai thủ lĩnh Phạm Bành, Đinh Công Tráng và một số tướng lĩnh khác đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi ngoại bang. Thanh Hóa - vùng đất có địa thế hiểm yếu được xác định là địa bàn quan trọng để xây dựng căn cứ lâu dài chống thực dân Pháp. Tại cuộc họp ở Bồng Trung (Vĩnh Lộc), Ba Đình (Nga Sơn) được xác định là căn cứ trọng yếu ở vùng đồng bằng, còn Mã Cao (Yên Định) giữ vai trò hỗ trợ ở phía Tây.

Từ sau hội nghị Bồng Trung, Ba Đình được chọn làm nơi xây dựng căn cứ. Với sự am hiểu về chiến thuật, các sĩ phu yêu nước đã chọn 3 làng Mỹ Khê, Thượng Thọ, Mậu Thịnh làm căn cứ kháng chiến, bởi nơi đây “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”. Không những thế, từ căn cứ Ba Đình có thể liên hệ được với nghĩa quân Cần Vương ở các vùng Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, và khi cần nghĩa quân có thể dễ dàng rút lên miền núi phía Tây của tỉnh. Đặc biệt, Ba Đình nằm cạnh sông Hoạt và sông Chính Đại, xung quanh là đồng chiêm ngập nước, biệt lập với khu dân cư lân cận như một “ốc đảo nhỏ”. Từ khoảng tháng 6 trở đi, khi nước dâng, khu vực xung quanh căn cứ ngập mênh mông, gây khó khăn cho quân địch.

Tận dụng lợi thế địa hình, nghĩa quân khẩn trương bắt tay vào xây dựng căn cứ, hình thành hệ thống thành lũy, hào giao thông và công sự phòng thủ liên hoàn, kết nối chặt chẽ giữa ba làng. Để xây dựng căn cứ, mỗi làng đóng góp 30 chiếc rọ lớn, 100 cây tre tươi nhiều cành lá và 10 gánh rơm phục vụ việc đắp lũy, dựng thành, gia cố các vị trí phòng thủ. Người già, trẻ em nhường lại làng mạc, chuyển đến nơi khác sinh sống; lớp thanh niên trai tráng tình nguyện ở lại xây dựng căn cứ và gia nhập lực lượng nghĩa quân. Công cuộc xây dựng căn cứ Ba Đình còn có sự đóng góp của đông đảo sĩ phu và Nhân dân trong tỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, các hào lũy được đào đắp xong, rồi tháo nước vào đồng. Toàn bộ căn cứ trở thành một tòa thành nổi trên mặt nước, tạo thế phòng thủ hiểm yếu. Bao bọc phía ngoài căn cứ là những lũy tre dày đặc; phía trong là thành đất bùn, kết hợp sọt tre, rơm rạ nhồi đất, tạo nên hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Thành lũy có chân rộng từ 8 đến 10m, cao khoảng 3m. Từ những vật liệu bình dị của làng quê, dưới bàn tay và ý chí của nghĩa quân, một hệ thống phòng thủ kiên cố đã hình thành.

Trong cuộc khởi nghĩa này, các lãnh tụ Ba Đình đã phát huy tối đa “địa lợi” của vùng quê chiêm trũng, khéo léo vận dụng địa hình để xây dựng căn cứ, bố trí lực lượng và tổ chức thế trận phòng thủ. Chính địa thế hiểm yếu cùng cách bố trí phòng thủ sáng tạo đã khiến quân Pháp phải thừa nhận: “Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy sức phá hoại của đạn đại bác hầu như không là gì với những người bị bao vây”. Ba Đình vì thế không chỉ là một căn cứ cố thủ, mà còn là một công trình quân sự được tổ chức chặt chẽ, thể hiện sự sáng tạo, bản lĩnh và quyết tâm kháng chiến của nghĩa quân.

32 ngày đêm giữ chiến lũy

Song song với việc xây dựng căn cứ, đội ngũ chiến đấu được các lãnh tụ Khởi nghĩa Ba Đình bố trí chặt chẽ, gồm khoảng 300 người, chia thành 10 cơ đội, mỗi cơ đội có 30 tráng binh do một hiệp quản phụ trách. Mỗi cơ đội tiếp tục chia thành ba toán, mỗi toán 10 người, tạo thế phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khi cần thiết. Các loại vũ khí như súng hỏa mai, súng thần công, súng trường, cung nỏ, giáo mác... được nghĩa quân sử dụng thành thạo. Bên cạnh lực lượng trực tiếp chiến đấu, phụ nữ và thiếu niên cũng tích cực tham gia công tác hậu cần, liên lạc, nắm bắt tình hình và truyền đạt tin tức, mệnh lệnh. Tất cả góp phần hình thành một lực lượng chiến đấu có tổ chức, có sự phối hợp giữa các bộ phận, sẵn sàng ứng phó với những cuộc tấn công của địch.

Sau khi căn cứ được hoàn thành, nghĩa quân Ba Đình liên tiếp tấn công các đồn bốt địch ở khu vực xung quanh. Đồn Tam Cao, nơi có khoảng 250 lính Pháp đóng giữ, được chọn làm mục tiêu tấn công đầu tiên. Đánh đồn Tam Cao, Đinh Công Tráng giao Đề đốc Lê Văn Kiến chỉ huy 100 nghĩa quân tinh nhuệ tiêu diệt một toán lính địch khiến đối phương rơi vào thế bị động, hoang mang. Tiếp đà thắng lợi, ngày 2/10/1886, nghĩa quân Ba Đình tiếp tục tiến công thị xã Ninh Bình, tạo tiếng vang lớn, khẳng định khả năng tác chiến và tinh thần chiến đấu quả cảm của nghĩa quân. Không chỉ tập trung đánh địch tại khu vực Ba Đình, tại nhiều nơi khác trong tỉnh, nghĩa quân tăng cường phục kích quân địch đi càn quét, cô lập các đồn bốt, làm cho chúng không thể liên lạc được với nhau.

Quyết tâm tiêu diệt căn cứ Ba Đình và dập tắt phong trào yêu nước của Nhân dân ta, thực dân Pháp đã cấu kết chặt chẽ với lực lượng phản động người Việt trong vùng, đặc biệt là bọn phản động Trần Lục cầm đầu ở khu vực Điền Hộ, Kẻ Dừa, Phát Diệm (Ninh Bình). Chính Trần Lục đã chiêu mộ 5.000 dân phu, 3 chiếc thuyền lớn vận chuyển lương thực, vũ khí cho thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Sau quá trình chuẩn bị lực lượng và phương tiện, thực dân Pháp huy động một đạo quân lớn gồm 2.488 tên, do Đại tá Bơritxô chỉ huy, mở cuộc tiến công đánh chiếm căn cứ Ba Đình. Từ tháng 10/1886, quân Pháp bắt đầu tấn công nhưng không đạt được mục tiêu. Ngày 18/12/1886, chúng mở cuộc tiến công quy mô lớn từ hai hướng, song vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nghĩa quân. Đầu tháng 1/1887, quân Pháp tiếp tục tăng cường lực lượng, siết chặt vòng vây, quyết tâm đánh chiếm căn cứ. Chúng tìm mọi cách cắt đứt nguồn tiếp tế, đồng thời sử dụng pháo binh bắn phá hệ thống phòng thủ của nghĩa quân. Hàng nghìn quả đạn pháo trút xuống căn cứ, nhiều công sự bị phá hủy, nhưng nghĩa quân vẫn kiên cường bám trụ.

Sau hơn một tháng dũng cảm chiến đấu, trước sự chênh lệch quá lớn về quân số và vũ khí, nghĩa quân buộc phải rút khỏi căn cứ Ba Đình để bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài. Khởi nghĩa Ba Đình không giành được thắng lợi, nhưng đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ và nghệ thuật chiến đấu cho phong trào chống Pháp sau đó và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thực dân Pháp chiếm được Ba Đình bằng sức mạnh quân sự, nhưng không thể dập tắt được ý chí quật cường và tinh thần yêu nước của Nhân dân Thanh Hóa nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung, bởi ngọn cờ Cần Vương vẫn tiếp tục được giương cao nhiều năm sau đó.

Từ vùng đất kiên trung, nơi nghĩa quân từng chiến đấu suốt 32 ngày đêm (từ 18/12/1886 - 21/1/1887), Ba Đình đã vượt ra khỏi giới hạn của một địa danh lịch sử. Gần sáu thập niên sau, tên gọi Ba Đình một lần nữa đi vào lịch sử, hiện diện giữa Thủ đô Hà Nội, gắn với Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ chiến lũy chống ngoại xâm năm xưa, cái tên Ba Đình đã trở thành một dấu son đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hôm nay, trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn và khói lửa chiến tranh, hào khí Ba Đình năm xưa vẫn luôn tỏa rạng. 140 năm đã trôi qua, cuộc khởi nghĩa đã khép lại trên chiến trường, nhưng không bao giờ khép lại trong ký ức dân tộc. Khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình vẫn hiện diện trên vùng đất xưa. Qua từng trang tư liệu, từng câu chuyện được trao truyền, hào khí Ba Đình vẫn mãi là niềm tự hào của xứ Thanh anh hùng.

Thu Vui

* Bài viết sử dụng tư liệu trong cuốn “Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887”, Nhà xuất bản Thanh Hóa và “Hội thảo khoa học Khởi nghĩa Ba Đình” kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2016).