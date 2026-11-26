Lễ kỷ niệm "140 năm khởi nghĩa Ba Đình". (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn ôn lại lịch sử Khởi nghĩa Ba Đình, một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Sau khi Kinh thành Huế thất thủ tháng 7/1885, hưởng ứng lời hiệu triệu Cần Vương của vua Hàm Nghi, phong trào chống thực dân Pháp ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ. Trước yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến, các thủ lĩnh nghĩa quân họp tại Bồng Trung (nay thuộc xã Biện Thượng), thống nhất giao Phạm Bành, Đinh Công Tráng và Hoàng Bật Đạt xây dựng căn cứ Ba Đình; giao Trần Xuân Soạn và Hà Văn Mao xây dựng căn cứ Mã Cao, hình thành thế liên kết giữa vùng đồng bằng và miền núi.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Lê Hợi)

Tháng 2/1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, thuộc huyện Nga Sơn xưa. Với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn, căn cứ trở thành một hệ thống phòng thủ kiên cố. Dưới sự chỉ huy của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, nghĩa quân tổ chức nhiều trận phục kích, chặn đánh quân tuần tiễu và các đoàn vận tải của quân Pháp.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Trước ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí của đối phương, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu, giữ vững căn cứ trong nhiều tháng. Đêm 20 rạng sáng 21/1/1887, trước sức ép bao vây ngày càng lớn, các thủ lĩnh quyết định phá vây, rút về căn cứ Mã Cao nhằm bảo toàn lực lượng, tiếp tục kháng chiến.

Cuộc khởi nghĩa không giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự đoàn kết của nghĩa quân Ba Đình trở thành biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta.

Người dân xã Ba Đình tại buổi lễ. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn được gìn giữ, tiếp nối, góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương Thanh Hóa. Di tích Ba Đình không chỉ là địa chỉ ghi dấu một cuộc khởi nghĩa oanh liệt, mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ hôm nay.

Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ba Đình. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Phát huy truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa, góp phần quảng bá giá trị di sản và hình ảnh quê hương Thanh Hóa.