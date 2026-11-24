Khởi My và Kelvin Khánh từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai dần hạn chế hoạt động nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống riêng tư thay vì thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Khởi My thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn, livestream chơi game hoặc trò chuyện với người hâm mộ. Nữ ca sĩ vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng không xây dựng những chiến dịch quảng bá rầm rộ như giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đây. MV gần nhất của cô mang tên Ngại, ra mắt khoảng một năm trước.

Trong khi đó, Kelvin Khánh gần như ngừng hoạt động ca hát và ít cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Cả hai cũng hiếm khi cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Chính sự kín tiếng này khiến đời sống hôn nhân của cặp đôi thỉnh thoảng trở thành chủ đề được bàn luận. Tháng 10/2025, Khởi My từng phải lên tiếng trước tin đồn mang thai. Nữ ca sĩ đăng ảnh diện trang phục ôm sát để phủ nhận, đồng thời hài hước viết: “Ai đồn bầu hoài vậy. Này là bầu cua, cá tới Tết luôn”.

Ngày 23/11, Khởi My bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên Kelvin Khánh nhân một cột mốc đặc biệt của cả hai. Kèm theo bức ảnh, nữ ca sĩ viết: “Vèo một cái kỷ niệm 9 năm ngày 2 đứa nhây về chung nhà. Lẹ quá. Khó lắm mới được tấm nghiêm túc, gồng bung nẹp”.

Đây là hình ảnh cưới được Khởi My chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 9 năm kết hôn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tiết lộ album ảnh cưới của hai vợ chồng vẫn còn rất nhiều hình chưa công bố và sẽ chia sẻ dần với người hâm mộ.

Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó, Khởi My và Kelvin Khánh vốn ít khi hé lộ những khoảnh khắc riêng tư. Thay vì thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm, cặp đôi vẫn giữ cách tương tác hài hước, có phần lầy lội quen thuộc.

Sau 9 năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng. Từ lần đầu hợp tác trong MV Gửi Cho Anh đến quyết định về chung nhà năm 2017. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện hoặc hé lộ những khoảnh khắc đời thường.