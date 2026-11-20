Mới đây, Khởi My thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ gây ấn tượng với gương mặt tươi tắn cùng phong cách năng động.

Khởi My đăng tải loạt hình ảnh mới.

Dưới bài đăng, một người hâm mộ tò mò để lại bình luận: “Chị ăn gì mà trẻ thế?”. Không bỏ lỡ cơ hội tương tác với fan, Khởi My lập tức đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn: “Ăn cơm Kelvin Khánh nấu”.

Màn đối đáp hài hước của fan và Khởi My.

Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến phần bình luận trở nên rộn ràng. Cách trả lời vừa dí dỏm vừa khéo léo nhắc đến ông xã khiến nhiều người thích thú. Thay vì đưa ra những bí quyết chăm sóc da hay chế độ ăn uống cầu kỳ, Khởi My lại hài hước cho rằng bí quyết trẻ lâu của mình nằm ở những bữa cơm do chồng chuẩn bị.

Đây cũng là nét tính cách quen thuộc của nữ ca sĩ. Khởi My vốn được yêu mến bởi sự lầy lội, hoạt ngôn và cách trò chuyện gần gũi với người hâm mộ. Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cô vẫn giữ được nguồn năng lượng vui vẻ, tinh nghịch, thường xuyên tạo tiếng cười qua những màn tương tác trên mạng xã hội.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh cũng là điều khiến khán giả quan tâm. Cặp đôi từng có thời gian dài đồng hành trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2017.

Khởi My và Kelvin Khánh hạnh phúc bên nhau sau 7 năm kết hôn.

Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư hay phô trương những khoảnh khắc tình cảm. Thay vào đó, cả hai vẫn giữ phong cách vui vẻ, thoải mái như những người bạn thân.

Cặp đôi cũng từng chia sẻ quan điểm muốn tận hưởng cuộc sống riêng theo cách bình yên, không đặt nặng chuyện phải thể hiện tình cảm trước công chúng. Chính sự thoải mái và thấu hiểu được cho là một trong những yếu tố giúp cả hai duy trì mối quan hệ bền chặt.

Có lẽ, “bí quyết trẻ mãi không già” của Khởi My không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ tinh thần lạc quan, tính cách vui vẻ và cuộc sống hôn nhân nhiều tiếng cười. Còn câu trả lời “ăn cơm Kelvin Khánh nấu” dù chỉ là lời đùa hóm hỉnh, vẫn khiến người hâm mộ thêm thích thú trước cách nữ ca sĩ thể hiện tình cảm với ông xã.