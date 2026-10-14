Khói mù từ Indonesia lan rộng khắp Đông Nam Á

Theo Reuters ngày 14-10, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình một giờ tại phía Tây Singapore lên tới 284 microgam/m³, lần đầu tiên vượt ngưỡng “rất cao” theo phân loại của Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore trong đợt khói mù hiện nay.

Khói mù bao phủ đường chân trời Singapore trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng do cháy rừng tại Indonesia. Ảnh: Reuters Connect

Cùng ngày, Chính phủ Timor-Leste thông báo tạm dừng hoạt động học trực tiếp trong 3 ngày, bắt đầu từ 15-10, do ô nhiễm từ các hạt bụi phát sinh trong những vụ cháy rừng tại các khu vực hoặc quốc gia lân cận.

Indonesia đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 11 năm qua. Thời tiết khô hạn liên quan đến hiện tượng El Niño làm gia tăng nguy cơ cháy, trong khi khói mù khiến chất lượng không khí suy giảm tại nhiều khu vực. Tại Malaysia, một số bang cũng đã phải đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí.

Theo số liệu được Reuters dẫn lại, đến ngày 13-10, số ca mắc bệnh đường hô hấp tại 7 tỉnh của Indonesia đã tăng lên 283.270 ca.

Trước tình hình trên, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo huy động thêm nguồn lực chữa cháy. Ông Honi Havana, quan chức thuộc Bộ Điều phối các vấn đề chính trị và an ninh Indonesia, cho biết nước này đã triển khai hơn 69.000 nhân sự chữa cháy, tăng mạnh so với khoảng 44.000 người vào giữa tháng 9. Chính quyền cũng đang thử nghiệm sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng để nâng cao hiệu quả dập lửa.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát cháy rừng vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các vùng đất than bùn. Ông Berton Panjaitan, người phát ngôn của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, cho biết lửa có thể âm ỉ dưới bề mặt đất rồi bùng phát trở lại. Theo ông, mưa kéo dài là yếu tố quan trọng để giải quyết tình trạng này.

Khói mù xuyên biên giới cũng làm gia tăng sức ép ngoại giao đối với Jakarta. Ngày 13-10, nghị sĩ Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kêu gọi các nước Đông Nam Á cùng gửi công hàm kêu gọi Indonesia nỗ lực hơn trong việc kiểm soát các đám cháy, đồng thời đề xuất các ngân hàng Malaysia và Singapore ngừng cấp vốn cho những doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đốt đất.

Vấn đề khói mù xuyên biên giới dự kiến được các bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận trong cuộc họp vào tháng 11 tới, trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục tìm kiếm giải pháp phối hợp nhằm hạn chế tác động của cháy rừng.

Cuộc khủng hoảng khói mù năm 2015 từng khiến nồng độ bụi mịn PM2.5 tại phía Tây Singapore lên mức kỷ lục 471 microgam/m³.