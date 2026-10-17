Khói mù từ Indonesia lan rộng, ASEAN duy trì cảnh báo cao nhất

Ngày 17-10, khói từ các đám cháy tại Indonesia tiếp tục bao phủ nhiều khu vực ở Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia và Singapore.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động giáo dục và làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp.

Khói mù do cháy rừng từ Indonesia lan sang Malaysia. Ảnh: AFP

Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) duy trì cảnh báo cấp 3, mức cao nhất về nguy cơ khói mù xuyên biên giới tại khu vực phía Nam ASEAN.

ASMC áp dụng hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, từ 0 đến 3. Cấp 3 thể hiện nguy cơ cao xảy ra khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng, khi các điểm cháy xuất hiện liên tục, khói mù từ trung bình đến dày đặc lan rộng trong ít nhất 2 ngày liên tiếp, cùng điều kiện thời tiết khô hạn và gió đưa khói sang các quốc gia láng giềng.

Thống kê được công bố ngày 15-10 cho thấy, hơn 283.000 trường hợp mắc bệnh đường hô hấp đã được ghi nhận tại 7 tỉnh của Indonesia. Diện tích đất bị ảnh hưởng bởi cháy rừng trong năm 2026 ước tính từ 637.000 đến 900.000 ha, tùy theo nguồn thống kê.

Khói mù cũng ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Tại Singapore, ngày 14-10, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm lên tới 284 microgam/m³, mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm.

Một số trường học tại Malaysia phải tạm dừng hoạt động trực tiếp, trong khi Timor-Leste thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp 3 ngày để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Ngày 16-10, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) thông báo đã gửi văn bản yêu cầu 7 doanh nghiệp có quyền quản lý, khai thác các khu đất tại Indonesia triển khai biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và chấm dứt hoạt động đốt trên những khu đất liên quan.

Theo NEA, có dấu hiệu cho thấy khói từ các khu đất thuộc quyền quản lý của những doanh nghiệp này đã lan sang Singapore. Các doanh nghiệp đồng thời phải trình kế hoạch xử lý và ngăn ngừa cháy tái diễn.

Trước tình hình trên, Indonesia đã huy động hơn 60.000 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng chức năng, cùng khoảng 50 máy bay tham gia chữa cháy, phun nước và triển khai biện pháp tạo mưa nhân tạo.

Ngày 16-10, Ngoại trưởng Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã đồng ý tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài để ứng phó với cháy rừng.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia đang xem xét các đề xuất hỗ trợ từ những nước láng giềng, trong đó có Malaysia và Singapore.