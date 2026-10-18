Khói mù lan rộng khắp Đông Nam Á, doanh số bán bình oxy và máy lọc không khí tăng vọt

Nhu cầu về bình oxy và máy lọc không khí tăng vọt trên khắp khu vực Đông Nam Á do tình trạng khói mù độc hại từ các vụ cháy rừng ở Indonesia. (Nguồn: Getty Images)

Khói mù kéo dài suốt nhiều tháng qua đã bao phủ nhiều khu vực tại Đông Nam Á, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và dẫn đến sự gia tăng các ca mắc bệnh về đường hô hấp. Nhiều gia đình đổ xô đi mua những thiết bị lọc không khí giúp duy trì không khí trong lành trong nhà.

Một người phát ngôn của chuỗi cửa hàng điện tử tiêu dùng Courts chia sẻ với AFP: “Khách hàng ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng không khí trong nhà và đang chủ động tìm kiếm các giải pháp để duy trì một môi trường sống tại gia lành mạnh và thoải mái hơn”.

AA Alive, một công ty thiết bị y tế nằm ở ngoại ô Kuala Lumpur, các nhân viên đang làm việc với cường độ tối đa để cung cấp bình oxy. Theo đại diện công ty, doanh số bán hàng đang tăng vọt chỉ trong vài ngày qua.

“Chúng tôi đã ghi nhận doanh số tăng trưởng 35% do tình trạng khói mù. Tôi đã rất sốc khi thấy có quá nhiều bệnh nhân cần sử dụng bình oxy”, ông Rafina Firdaus, một thành viên trong đội ngũ kinh doanh của AA Alive, chia sẻ. Được biết, công ty này hiện cung cấp cho bệnh nhân cả bình oxy lẫn máy tạo oxy.

Một bình oxy có thể hoạt động liên tục trong khoảng ba giờ, trong khi thiết bị tạo oxy có thể được sử dụng trong khoảng 24 giờ.

Sau hơn một tháng điều trị tại viện về nhà, ông Md Noor Bin Bujang (69 tuổi) đã phải trang bị một chiếc máy tạo oxy do tình trạng khói mù khiến cho chất lượng không khí giảm đáng kể.

“Nếu không có thiết bị cung cấp oxy, tôi sẽ bị khó thở, nhất là trong điều kiện khói mù”, ông chia sẻ.

Mubassar Khan, kỹ thuật viên tại Công ty AA Alive, cho biết bộ lọc của máy tạo oxy thường được thay thế sau mỗi 1.000 giờ sử dụng, nhưng các chất gây ô nhiễm trong khói mù đã khiến tuổi thọ của bộ lọc này giảm đi một nửa.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm trong khói mù có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm gây hại cho cơ thể. Một chuyên gia thậm chí còn mô tả tình trạng này là “mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể”.

Juliana Jalaludin, Giáo sư chuyên ngành Sức khỏe Môi trường tại Đại học Putra Malaysia (Universiti Putra Malaysia) bày tỏ quan ngại các thế hệ tương lai tại khu vực Đông Nam Á có thể “phải gánh chịu tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp cao hơn nếu thường xuyên tiếp xúc với khói mù và ô nhiễm không khí, đặc biệt là trong giai đoạn thơ ấu”.

“Điều cốt yếu là phải giảm thiểu sự tiếp xúc ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe trẻ em, đồng thời ngăn ngừa những hậu quả lâu dài cho các thế hệ mai sau”, bà nhấn mạnh.

(theo AFP)