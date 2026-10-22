Khói mù làm nhu cầu thiết bị hô hấp tăng vọt

Theo Báo South China Morning Post (Hồng Công, Trung Quốc), tại Malaysia, Công ty Thiết bị y tế AA Alive, ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu mua và thuê thiết bị cung cấp oxy.

“Chúng tôi ghi nhận doanh số tăng 35%”, Rafina Firdaus, nhân viên kinh doanh của AA Alive, cho biết. AA Alive cung cấp cả bình oxy và máy tạo oxy. Trong khi bình oxy có thể sử dụng liên tục khoảng 3 giờ, máy tạo oxy có thể hoạt động khoảng 24 giờ.

Nhu cầu sở hữu máy lọc không khí tăng mạnh. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhu cầu về máy lọc không khí cũng tăng mạnh. Hãng bán lẻ điện tử gia dụng Courts cho biết trong giai đoạn từ ngày 28-9 đến 12-10-2026, lượng máy lọc không khí bán ra tăng 600% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Singapore, nhà bán lẻ Gain City ghi nhận nhu cầu về máy lọc không khí cũng tăng mạnh từ ngày 9-10, lên gấp 9 lần mức ghi nhận vào tháng 8. Những con số này cho thấy người dân không còn chỉ theo dõi chất lượng không khí qua các bản tin thời tiết. Nhiều gia đình bắt đầu chi tiền để tìm cách hạn chế khói bụi xâm nhập vào nhà, bảo vệ người thân, nhất là trẻ em và người có vấn đề về hô hấp.

Khói mù làm tăng nhu cầu thiết bị y tế, đồng thời rút ngắn tuổi thọ của bộ lọc máy tạo oxy. Mubassar Khan, kỹ thuật viên của AA Alive, cho biết nhà sản xuất thường khuyến nghị thay bộ lọc máy tạo oxy sau 1.000 giờ hoạt động.

Tuy nhiên, chất ô nhiễm trong khói mù khiến thời gian này giảm còn một nửa. Trong khi đó, giới chuyên gia cảnh báo việc tiếp xúc lâu dài với chất ô nhiễm có thể gây viêm và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Bà Juliana Jalaludin, giáo sư chuyên ngành sức khỏe môi trường tại Đại học Putra Malaysia, lo ngại trẻ em thường xuyên tiếp xúc với khói mù và không khí ô nhiễm có thể phải đối mặt với gánh nặng bệnh hô hấp lớn hơn trong tương lai.

“Điều quan trọng là phải giảm mức độ phơi nhiễm ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe trẻ em và ngăn ngừa những hậu quả lâu dài đối với các thế hệ sau này”, bà Juliana nhấn mạnh.

Những đám cháy rừng và than bùn ở Indonesia, kết hợp với thời tiết khô nóng do El Nino, khiến khói mù lan rộng trong khu vực. Tình trạng này làm gia tăng các vấn đề hô hấp, buộc một số trường học đóng cửa và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nhiều nước láng giềng.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Indonesia được Reuters trích dẫn, tính đến ngày 13-10, 7 tỉnh chịu ảnh hưởng đã ghi nhận 283.270 ca bệnh hô hấp. Tại Singapore, nồng độ PM2.5 theo giờ từng có lúc lên 284 microgram/m³, trong khi chỉ số ô nhiễm tại Kalimantan Trung vượt 1.200.

Việc doanh số máy lọc không khí và thiết bị cung cấp oxy tăng mạnh cho thấy người dân đang tìm cách tự bảo vệ trước một cuộc khủng hoảng môi trường vượt khỏi biên giới quốc gia. Tuy nhiên, thiết bị gia dụng chỉ giúp giảm một phần nguy cơ trong những điều kiện nhất định, không thể thay thế việc kiểm soát các đám cháy và thực thi hiệu quả cơ chế hợp tác ASEAN.