Khói mù độc hại bao trùm, Indonesia tung biện pháp lạ đối phó

Khói mù do cháy rừng tại khu vực Palembang, tỉnh Nam Sumatra (Indonesia), bao phủ sông Musi, ngày 5/10. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/10, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị và an ninh Indonesia Dudung Abdurachman cho biết nước này sẽ thử nghiệm rải đá khô tại tỉnh Nam Sumatra theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto. Nếu đạt hiệu quả, phương pháp này có thể được áp dụng tại các khu vực khác.

Theo kế hoạch, máy bay Cessna sẽ rải 1,5 tấn đá khô, tức carbon dioxide ở thể rắn, trên thành phố Palembang thuộc tỉnh Nam Sumatra. Chính phủ Indonesia kỳ vọng phương pháp này giúp giảm khói mù, cải thiện chất lượng không khí và tầm nhìn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Indonesia đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ. Kể từ đầu năm, gần 900.000 ha đất trên cả nước đã bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng trầm trọng hơn do hiện tượng El Niño mạnh và tập quán đốt rừng lấy đất canh tác, trong đó có trồng cọ dầu.

Khói mù kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến hàng triệu người Indonesia và lan sang các nước lân cận. Ngày 15/10, Timor-Leste thông báo đóng cửa trường học trên toàn quốc trong ba ngày, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế để trẻ em tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Tại Singapore, chính phủ hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh liên quan đến khói mù và phân phát khẩu trang N95 cho những người đủ điều kiện.

Mức độ ô nhiễm tại một số khu vực của Indonesia cũng ở mức đáng lo ngại. Ngày 14/10, chỉ số ô nhiễm không khí ISPU tại tỉnh Trung Kalimantan vượt 1.200, gấp hơn bốn lần ngưỡng nguy hại 300. Khói mù dày đặc bao phủ thành phố Palangka Raya, làm giảm đáng kể tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Trước đó, Indonesia đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, gồm gieo mây tạo mưa, dùng máy bay dội nước và huy động quân đội chữa cháy.

Tổng thống Prabowo Subianto cũng yêu cầu tăng cường dập lửa và xử lý những người bị nghi gây ra các vụ cháy.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các vùng đất than bùn, nơi lửa có thể âm ỉ dưới lòng đất trong nhiều tuần.

Các chuyên gia cảnh báo, việc rải đá khô có thể chỉ cải thiện chất lượng không khí trong thời gian ngắn.

Ông Rick McRae, chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu cháy rừng của Đại học New South Wales (Australia), cho rằng gió liên tục đưa khói từ các khu vực khác tới sẽ khiến hiệu quả cải thiện không khí tại một địa điểm khó duy trì lâu dài.

(theo The Guardian)