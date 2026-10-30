Khói mù cháy rừng ở Indonesia có thể khiến hơn 5.200 người tử vong

Khói mù dày đặc do cháy rừng ở Palangkaraya, Trung Kalimantan, Indonesia, ngày 24-10-2026

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) công bố ngày 29-10 cho thấy, khói từ các đám cháy rừng và đất than bùn là nguyên nhân dẫn tới khoảng 1.700 ca tử vong chỉ riêng trong tháng 8-2026, trong khi ô nhiễm không khí nền không liên quan trực tiếp đến cháy rừng được cho là gây thêm khoảng 2.000 ca tử vong trong cùng giai đoạn.

Tính trong nhiều tuần khói mù bao phủ Indonesia và các nước láng giềng, tổng số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí được ước tính đã vượt 5.200 trường hợp.

Khói mù từ các vụ cháy đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế Indonesia trước đó ghi nhận hàng trăm nghìn ca viêm đường hô hấp cấp tính tại các tỉnh chịu tác động nặng nề nhất như Trung Kalimantan, Nam Sumatra và Tây Kalimantan.

Không chỉ Indonesia, khói mù còn lan sang Singapore, Malaysia và nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á.

Tại Singapore, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm tăng lên mức rất cao, trong khi một số bang ở Malaysia phải đóng cửa trường học và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Theo các chuyên gia, năm 2026 đang trở thành một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất của Indonesia kể từ cuộc khủng hoảng năm 2015.

Điều kiện khô hạn do El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương dương tính đã làm gia tăng nguy cơ cháy và khiến công tác khống chế đám cháy trở nên khó khăn hơn.

Các đám cháy còn gây thiệt hại lớn về môi trường. Trong một tuần của tháng 10, Indonesia được ước tính đã phát thải khoảng 14,4 triệu tấn carbon, chiếm gần một nửa lượng phát thải từ cháy sinh khối trên toàn cầu trong cùng thời gian.

Chính phủ Indonesia đã huy động hàng chục nghìn nhân viên cứu hỏa, máy bay thả nước và các chương trình tạo mưa nhân tạo để ứng phó.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tác động sức khỏe từ khói mù có thể còn kéo dài nhiều tháng sau khi các đám cháy được dập tắt.

Theo Nikkei Asia