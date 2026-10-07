Khói mù bao phủ Singapore, các tay đua F1 đối mặt thách thức mới

Người dân đi bộ tại khu vực Marina Bay (Singapore) giữa làn khói mù. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, năm nay, khói mù từ các vụ cháy rừng ở Indonesia đang bao phủ quốc đảo Đông Nam Á, khiến Singapore nằm trong số những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới.

Khói mù thường xuất hiện tại Singapore trong mùa khô ở Indonesia, nhưng tình trạng năm nay nghiêm trọng hơn khi hiện tượng El Niño mạnh làm gia tăng các vụ cháy tại một số khu vực ở đảo Sumatra và Kalimantan (Indonesia).

“Lượng mưa trong khu vực thấp hơn khoảng 80% so với mức bình thường kể từ tháng 6, góp phần khiến vụ cháy năm nay trở nên nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên”, ông Wang Jingyu, trợ lý giáo sư tại Viện Giáo dục thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, cho biết.

Ngày 6/10, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore xếp chất lượng không khí tại nước này ở mức “không lành mạnh”. Đoàn F1 sẽ đến Singapore sau chặng đua tại Sepang, Malaysia, trong bối cảnh bầu trời thành phố vẫn phủ khói mù.

Tình trạng ô nhiễm hiện chưa được dự báo gây ảnh hưởng đến lịch thi đấu cuối tuần này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) cho biết đã có phương án dự phòng nếu khói mù trở nên nghiêm trọng hơn. Một số hoạt động ngoài trời có thể bị hạn chế, chủ yếu là các hoạt động giải trí.

Ban tổ chức chặng đua Singapore cho biết sẽ chuẩn bị khẩu trang N95 tại địa điểm tổ chức nếu cần, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nếu khói mù gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, sức khỏe cộng đồng hoặc hoạt động tổ chức giải.

Không khí ô nhiễm có thể tạo thêm thách thức cho các tay đua tại đường đua đường phố Marina Bay, vốn được xem là một trong những chặng đua khắc nghiệt nhất mùa giải F1 do độ ẩm cao cùng những đoạn cua hẹp và liên tiếp.

Ông Chris Carlsten, giáo sư y khoa tại Đại học British Columbia, cảnh báo khói mù có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và thời gian phản ứng của các tay đua. Một nghiên cứu cho thấy tác động này tương tự việc sử dụng đồ uống có cồn. Ông Carlsten cũng khuyến nghị các tay đua đeo khẩu trang nếu chất lượng không khí tiếp tục ở mức kém.

Ông Chris Tyler, chuyên gia về sinh lý học môi trường tại Đại học Roehampton (Anh), cho biết không khí ô nhiễm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các tay đua, những người thường tập luyện ngoài trời để thích nghi với thời tiết nóng tại Singapore.

Dù vậy, FIA cho biết hiện không lo ngại về tầm nhìn trên đường đua. Đại diện F1 cũng khẳng định điều kiện tại khu vực tổ chức chưa ở mức đáng lo ngại. Các đội đua chưa thay đổi kế hoạch, trong đó đội Audi cho biết các tay đua được huấn luyện để thích ứng với nhiều điều kiện khác nhau.

Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn khán giả có thể phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong nhiều giờ. Theo ông Wang, khói mù thường chỉ gây kích ứng nhẹ ở người khỏe mạnh, nhưng có thể làm trầm trọng bệnh hen suyễn hoặc gây viêm phế quản cấp, đặc biệt ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Mưa có thể giúp cải thiện phần nào tình trạng khói mù. Singapore được dự báo có mưa dông vào chiều ngày 9-10/10, ngay trước và trong thời gian diễn ra chặng đua.

(theo The Guardian)