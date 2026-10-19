Khói mù bao phủ nhiều phần Đông Nam Á, doanh số máy lọc không khí tăng 600%

Ông Md Noor Bin Bujang xem truyền hình trong khi sử dụng máy tạo oxy tại nhà riêng ở Rawang, bang Selangor, Malaysia, hôm 16/10. Ảnh: AFP.

Khói mù độc hại từ các vụ cháy rừng tại Indonesia kéo dài nhiều tháng đang khiến người dân một số nước Đông Nam Á đổ xô mua máy lọc không khí và thiết bị cung cấp oxy để bảo vệ sức khỏe, trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm, trường học phải đóng cửa và các vấn đề hô hấp gia tăng.

Theo các nhà sản xuất và nhà bán lẻ, nhu cầu đối với những thiết bị giúp duy trì không khí sạch trong nhà đang tăng mạnh, buộc doanh nghiệp phải đẩy nhanh hoạt động cung ứng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhu cầu thiết bị cung cấp oxy tăng mạnh

Tại AA Alive, một công ty thiết bị y tế nằm ở khu vực ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, nhân viên đang làm việc hết công suất để giao các bình oxy cho khách hàng. Đại diện công ty cho biết doanh số bán hàng tăng vọt trong thời gian khói mù bao phủ khu vực.

“Doanh số của chúng tôi đã tăng 35% vì khói mù”, bà Rafina Firdaus, nhân viên bộ phận bán hàng của AA Alive, cho biết trong một chuyến thăm công ty.

Bà kể rằng khi mới bước chân vào ngành, bà từng bất ngờ trước số lượng bệnh nhân cần sử dụng bình oxy.

AA Alive cung cấp cả bình oxy và máy tạo oxy cho bệnh nhân. Bình oxy có thể sử dụng liên tục trong khoảng 3 giờ, trong khi máy tạo oxy có thể hoạt động khoảng 24 giờ.

Ông Md Noor Bin Bujang, 69 tuổi, đã nằm viện hơn một tháng và nhận chiếc máy tạo oxy đầu tiên vào tối thứ Năm tuần trước.

Ông cho biết nếu không có thiết bị cung cấp oxy, tình trạng khó thở của ông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi khói mù bao phủ khu vực.

Theo anh Mubassar Khan, kỹ thuật viên 26 tuổi của AA Alive, bộ lọc máy tạo oxy thông thường được thay sau khoảng 1.000 giờ hoạt động. Tuy nhiên, các chất ô nhiễm trong khói mù đã khiến tuổi thọ bộ lọc giảm còn một nửa.

Hiện AA Alive giao khoảng 40 máy tạo oxy cho khách thuê mỗi ngày. Bà Firdaus cho biết công ty vẫn có thể đáp ứng nhu cầu tăng cao nhờ đã quen với tình trạng khói mù xuất hiện hằng năm.

Tại phòng trưng bày và kho hàng của công ty, gần 60 máy tạo oxy cùng khoảng 20 bình oxy đang chờ bảo dưỡng hoặc thay thế.

Một kỹ thuật viên kiểm tra các máy tạo oxy đang chờ sửa chữa và vệ sinh tại một kho hàng ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP.

Phơi nhiễm khói mù kéo dài đe dọa sức khỏe cộng đồng

Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã bao phủ nhiều khu vực ở Đông Nam Á trong nhiều tháng, khiến một số trường học phải đóng cửa và làm gia tăng các vấn đề sức khỏe đường hô hấp.

Các chuyên gia cảnh báo việc tiếp xúc kéo dài với những chất ô nhiễm trong khói mù có thể gây viêm và ảnh hưởng bất lợi đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Một chuyên gia mô tả tình trạng này là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng trên nhiều hệ cơ quan.

Giáo sư Juliana Jalaludin, chuyên gia sức khỏe môi trường tại Đại học Putra Malaysia, bày tỏ lo ngại rằng các thế hệ tương lai có thể phải đối mặt với gánh nặng bệnh hô hấp lớn hơn nếu liên tục tiếp xúc với khói mù và ô nhiễm không khí, đặc biệt trong thời thơ ấu.

“Điều quan trọng là phải giảm mức độ phơi nhiễm ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe trẻ em và ngăn ngừa những hậu quả lâu dài đối với các thế hệ tương lai”, bà Juliana nhấn mạnh.

Những cảnh báo này đang thúc đẩy nhiều gia đình tìm cách cải thiện chất lượng không khí trong nhà, từ mua máy lọc không khí đến sử dụng các thiết bị hỗ trợ hô hấp khi cần thiết.

Doanh số máy lọc không khí tăng gấp nhiều lần

Không chỉ thiết bị cung cấp oxy, máy lọc không khí cũng ghi nhận nhu cầu tăng mạnh kể từ khi chất lượng không khí bắt đầu suy giảm trong đợt khói mù hồi tháng 8.

Chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng Courts cho biết lượng máy lọc không khí bán ra trong giai đoạn từ ngày 28/9 đến 12/10 tăng 600% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà và chủ động tìm kiếm các giải pháp để duy trì môi trường sống lành mạnh, thoải mái hơn”, đại diện Courts cho biết.

Gain City, nhà bán lẻ có trụ sở tại Singapore, cũng ghi nhận nhu cầu máy lọc không khí tăng đáng kể.

Theo doanh nghiệp này, nhu cầu bắt đầu đi lên trong những tuần gần đây và tăng mạnh từ ngày 9/10. Doanh số sau đó đã lên mức gấp 9 lần so với thời điểm bắt đầu mùa khói mù hồi tháng 8.

Đà tăng này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của người dân trước tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, khi các biện pháp bảo vệ không gian sống trong nhà trở thành ưu tiên của nhiều gia đình tại Đông Nam Á.

Theo SCMP