Khói mù ảnh hưởng hơn 3.000 chuyến bay tại Indonesia

Bộ Giao thông Indonesia cho biết trong giai đoạn 18-25/10, có 78 sân bay chịu ảnh hưởng. Tính từ ngày 14/8 đến 25/10, tổng cộng 3.030 chuyến bay trên 154 đường bay bị tác động, trong đó khoảng 1.700 chuyến bị hủy. Hoạt động hàng không tại các vùng sâu, vùng xa ở Papua, Kalimantan và Maluku cũng bị gián đoạn, với 617 chuyến bị ảnh hưởng.

Bộ Giao thông Indonesia đã cấp phép cho 42 trực thăng tham gia chữa cháy và khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị quản lý sân bay tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro.

R.G