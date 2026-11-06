Khơi mở sức mạnh nội sinh từ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tầm nhìn chiến lược và sự phối hợp liên ngành

Tại họp báo sáng 5/11, đánh giá ý nghĩa tầm vóc của sự kiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, việc lần đầu tiên dành riêng một mốc thời gian quy mô toàn quốc cho Ngày Văn hóa Việt Nam với thông điệp vô cùng sâu sắc. Theo ông, văn hóa không chỉ là một lĩnh vực đơn lẻ mà là mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho lĩnh vực văn hóa, đó cũng là lúc chúng ta hướng tới hạnh phúc của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Việc định hình và khẳng định các giá trị văn hóa giúp bồi đắp niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tạo nên sức mạnh mềm to lớn để Việt Nam hội nhập vững vàng.

Họp báo Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, sáng 5/11 tại Hà Nội. Ảnh: HS

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ, việc số hóa di sản và xác lập "chủ quyền văn hóa trên không gian số" được xem là nhiệm vụ chiến lược. PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, hơn 17 sáng kiến phát triển văn hóa, như đưa âm thanh Việt Nam lên nền tảng số, xây dựng ngân hàng số di sản hay đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ..., góp phần biến di sản thành nguồn lực kinh tế thực sự, đồng thời khẳng định bản sắc Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.

"Việc tổ chức thành công sự kiện này không chỉ tạo bước ngoặt trong nhận thức mà còn là điểm tựa để tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, biến giá trị văn hóa, con người Việt Nam thành sức mạnh nội sinh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới", PGS. TS. Bùi Hoài Sơn tin tưởng.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương để bảo đảm sự kiện được triển khai sâu rộng, thực chất, tránh hình thức. Trọng tâm của sự kiện là kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản truyền thống với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tập trung từ ngày 10 - 24/11 cùng các hoạt động diễn ra trong suốt tháng 11/2026 sẽ tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát triển văn hóa bền vững. Sau sự kiện năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả cùng các địa phương để rút kinh nghiệm, nghiên cứu bổ sung và đổi mới hoạt động hàng năm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng

Bức tranh văn hóa phong phú, đa dạng

Để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, hơn 400 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản tiêu biểu đã và đang được chuẩn bị, triển khai tại 34 tỉnh, thành phố. Sự hưởng ứng mạnh mẽ và chủ động của các địa phương đã phác họa nên một bức tranh văn hóa Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng, thể hiện rõ bản sắc độc đáo của từng vùng miền.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Vi Thanh Hoài cho biết, các hoạt động được tổ chức hướng tới trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi và các gia đình. Đến nay, khoảng 450 hoạt động đã được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn). Nền tảng này không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11 mà tiếp tục được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: TL

Nhằm tăng cơ hội hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Phạm Định Phong cho biết, thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ngày 3/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đã ban hành Văn bản số 1781/DSVH-VP ngày 29/7/2026 gửi hệ thống bảo tàng, ban quản lý di tích và sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố về việc tổ chức thực hành, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh; tổ chức liên hoan, triển lãm, trưng bày, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa thông qua chính sách miễn, giảm phí cũng được chú trọng. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện Nhà hát Kịch Việt Nam đã dành 20 - 30% lượng vé để tặng người dân; Nhà hát Tuổi trẻ cũng công bố 4 chương trình biểu diễn giảm 20% giá vé...

Hưởng ứng sự kiện này, TP. Hà Nội cũng sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo đồng bộ các sở, ngành và địa phương triển khai các hoạt động chào mừng. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Về phương án phục vụ khán giả, thành phố Hà Nội đang chuẩn bị hệ thống nền tảng cấp phát vé điện tử công khai, minh bạch, nhằm bảo đảm thuận tiện và chuyển vé tới đúng khán giả có nhu cầu thực sự.

"Chương trình hướng tới phục vụ nhân dân và hoàn toàn miễn phí. Sự kiện kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại. Các màn pháo hoa được bố trí đan xen trong chương trình tạo điểm nhấn cho đêm diễn. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại", bà Vũ Thu Hà nêu rõ.

Ngoài Hà Nội, tại các vùng miền trên cả nước, hàng loạt chương trình, Tuần lễ nghệ thuật biểu diễn, triển lãm tranh, hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh và trải nghiệm văn hóa truyền thống được tổ chức đồng bộ tại các không gian công cộng, thiết chế văn hóa và cơ sở lưu trú du lịch. Chuỗi hoạt động không chỉ dừng ở các chương trình biểu diễn thuần túy, mà còn là giải pháp thực tiễn khơi dậy tiềm năng du lịch, tôn vinh chủ thể văn hóa, qua đó tạo đà phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa năng lượng tích cực nhân sự kiện lịch sử mang tầm quốc gia này.